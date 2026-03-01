Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

se complica

Alemania, Francia y el Reino Unido podrían entrar en guerra contra Irán

Bajo la excusa de defender sus intereses los gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido analizan la posibilidad de iniciar acciones militares contra Irán.

Británicos podrían ir a la guerra.

Británicos podrían ir a la guerra.
Alemania, Francia y el Reino Unido manifestaron su disposición a proteger sus intereses nacionales adoptando medidas defensivas contra las capacidades ofensivas de Irán, si eso resulta necesario, señala un comunicado conjunto de los tres países europeos. Esto significaría su ingreso en la guerra actualmente en curso.

"Tomaremos medidas para proteger nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, incluidas, si es necesario, las medidas defensivas necesarias y proporcionadas para destruir las capacidades de lanzamiento de misiles y drones de Irán", indica la declaración conjunta publicada el domingo por el servicio de prensa del Gobierno alemán.

Los países europeos calificaron los ataques con misiles de Irán de "indiscriminados y desproporcionados" y afirmaron que Teherán los había lanzado también contra Estados de Oriente Medio que tienen nada que ver con la ofensiva antiiraní de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

En particular, Berlín, París y Londres consideran que los bombardeos del país persa tuvieron como blanco aliados cercanos de Alemania, Francia y el Reino Unido.

Guerra en el horizonte

Según la nota, los ataques iraníes representan una amenaza para el personal militar y otros ciudadanos de estos Estados europeos que se encuentran en Oriente Medio. Por lo tanto, los tres países instaron a Irán a cesar los ataques de inmediato.

Además, Alemania, Francia y el Reino Unido decidieron coordinar sus futuras acciones con respecto a Irán con EEUU y sus otros aliados en la región, agrega el comunicado.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto a gran escala contra Irán –el segundo en menos de un año y en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán–, alegando otra vez las amenazas que implica el programa nuclear iraní.

Ataques y cientos de muertos

En los ataques del sábado murieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Ya en el primer día, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel, además de atacar bases militares de EEUU en varios países de Oriente Medio. Tras confirmarse la muerte del ayatolá Jameneí, el CGRI anunció el comienzo de "la operación ofensiva más brutal" en la historia de las Fuerzas Armadas de Irán contra Israel y las bases estadounidenses.

Según los datos de la Media Luna Roja iraní, los ataques de EEUU e Israel contra Irán han dejado más de 200 muertos y unos 750 heridos.

