Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Donald Trump |

Impopulares

Solo el 27% de los estadounidenses apoyan los ataques a Irán

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticina un conflicto de semanas, solo el 27% de los estadounidenses apoyan los ataques a Irán.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticina un conflicto de semanas, solo el 27% de los estadounidenses apoyan los ataques a Irán.&nbsp;

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticina un conflicto de semanas, solo el 27% de los estadounidenses apoyan los ataques a Irán. 

 RT Getty
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La reciente ofensiva militar de Estados Unidos en Irán ha desatado una tormenta en la opinión pública interna del país. Mientras el presidente Donald Trump advierte que las operaciones podrían prolongarse durante semanas, un nuevo sondeo revela un profundo desacuerdo con la política internacional.

Un apoyo en mínimos históricos

Según la última encuesta de Reuters/Ipsos, la administración Trump enfrenta un panorama de desaprobación interna significativo respecto a su estrategia en Oriente Medio solo 1 de cada 4 estadounidenses (27%) respalda los ataques que acabaron con la vida del líder iraní el pasado sábado.

Existe, por otra parte un rechazo mayoritario ya que Un 43% desaprueba las acciones, mientras un 29% se mantiene en la incertidumbre.

También, según el sondeo el 56% de la población considera que el presidente es "demasiado propenso" a utilizar el poder militar. Lo más sorprendente es que esta visión no es exclusiva de la oposición; un 23% de los republicanos y un 60% de los independientes coinciden en este diagnóstico.

"Un proceso de cuatro semanas", dijo Trump

En declaraciones al Daily Mail hoy domingo, el presidente Trump intentó definir el alcance de la operación, preparándose para una campaña de duración media pero de alta intensidad.

"Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán cuatro semanas o algo así... es un país grande, tomará ese tiempo, o menos", afirmó el mandatario.

Respecto a las bajas de personal de servicio estadounidense las primeras reportadas en este enfrentamiento, el presidente mostró una postura pragmática pero cruda: "Son grandes personas. Y, ya sabes, esperamos que eso suceda, desafortunadamente. Podría volver a ocurrir".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar