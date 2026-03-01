Solo el 27% de los estadounidenses apoyan los ataques a Irán

Existe, por otra parte un rechazo mayoritario ya que Un 43% desaprueba las acciones, mientras un 29% se mantiene en la incertidumbre.

También, según el sondeo el 56% de la población considera que el presidente es "demasiado propenso" a utilizar el poder militar. Lo más sorprendente es que esta visión no es exclusiva de la oposición; un 23% de los republicanos y un 60% de los independientes coinciden en este diagnóstico.

"Un proceso de cuatro semanas", dijo Trump

En declaraciones al Daily Mail hoy domingo, el presidente Trump intentó definir el alcance de la operación, preparándose para una campaña de duración media pero de alta intensidad.

"Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Calculamos que serán cuatro semanas o algo así... es un país grande, tomará ese tiempo, o menos", afirmó el mandatario.

Respecto a las bajas de personal de servicio estadounidense las primeras reportadas en este enfrentamiento, el presidente mostró una postura pragmática pero cruda: "Son grandes personas. Y, ya sabes, esperamos que eso suceda, desafortunadamente. Podría volver a ocurrir".