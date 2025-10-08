Atentado contra Kirchner: condenaron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

La fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 para Uliarte, mientras que la querella que representa a la ex presidenta pidió 15 años para ambos. Finalmente, el tribunal resolvió imponer penas menores, considerando a Sabag Montiel autor de “intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “portación ilegal de arma de guerra”, y a Uliarte partícipe necesaria del ataque.

El proceso judicial comenzó en junio de este año y se extendió durante cuatro meses, con la declaración de 157 testigos. Carrizo, quien había estado preso desde 2022, fue liberado en agosto pasado luego de que ni la fiscalía ni la querella presentaran acusaciones formales en su contra durante los alegatos finales.

En la última audiencia antes de la sentencia, los tres acusados tuvieron oportunidad de dirigirse al tribunal. Carrizo cuestionó haber permanecido detenido durante tres años sin condena, calificando la situación como “una injusticia”. Uliarte prefirió guardar silencio, mientras que Sabag Montiel insistió en su defensa personal y afirmó que el caso había sido “armado”, negando su responsabilidad.

El atentado

El atentado ocurrió en la noche del 1° de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta y líder del Partido Justicialista, regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. En medio de una multitud de simpatizantes, Sabag Montiel apuntó con un arma a pocos centímetros de su rostro y gatilló, pero la bala no salió. El ataque, que fue captado por cámaras y transmitido en vivo, conmocionó a Argentina y tuvo repercusión internacional.

Actualmente, la querella de Fernández de Kirchner mantiene abierta una apelación contra la decisión judicial de archivar parcialmente la investigación sobre posibles instigadores del atentado, entre ellos el diputado del PRO Gerardo Milman, mencionado en el expediente por una declaración que habría hecho días antes del ataque.