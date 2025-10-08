Maduro reveló nombres y ubicación de quienes planearon atentado contra embajada de EEUU

Aunque no reveló públicamente la identidad de los implicados, Maduro aseguró que los organismos de seguridad venezolanos tienen las pruebas necesarias. “Por razones de prudencia, decidimos primero informar al gobierno estadounidense, para que protejan a su personal y procedan a las capturas de los terroristas que operan en su territorio”, explicó.

El mandatario sostuvo que el atentado frustrado tenía como objetivo generar un incidente de gran magnitud que sirviera de excusa para una “fase dos de agresión” contra Venezuela, caracterizada por una escalada de guerra psicológica y amenazas. “Si ese ataque se hubiera concretado, habría sido utilizado como un detonante para justificar acciones mayores”, advirtió.

Maduro también recordó que, pese a las tensiones diplomáticas, Venezuela continúa respetando la Convención de Viena y garantiza la seguridad de todas las sedes extranjeras en su territorio. “Mientras nosotros protegemos las embajadas aquí, nuestras sedes en Washington, Boston, Chicago, Nueva York y Miami fueron asaltadas y secuestradas, en clara violación del derecho internacional”, denunció.

Estados Unidos suspendió los contactos con Caracas

El mandatario aseguró que el anuncio de Estados Unidos de suspender los contactos con Caracas está vinculado a la entrega de esta información sobre los responsables del plan terrorista. “No hay coincidencias, justo después de informarles quiénes eran los implicados, suspendieron el diálogo”, afirmó.

Maduro señaló que el enviado presidencial especial de Estados Unidos, Richard Grenell, habría recibido la orden directa de cortar toda comunicación con Caracas, una medida que, a su entender, “allana el camino a una escalada política o militar contra Venezuela”.

Finalmente, el jefe de Estado insistió en que su gobierno actuó con responsabilidad y transparencia. “Hicimos lo que correspondía, alertar, entregar las pruebas y proteger la paz. Si Estados Unidos decide no actuar, el mundo sabrá quiénes son los responsables”, concluyó.