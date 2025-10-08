Tras alcanzar acuerdo, Hamás liberará el sábado a los rehenes que siguen con vida

Desde el lunes, Egipto acogió negociaciones indirectas entre las delegaciones de Hamás e Israel con la participación de mediadores de Egipto, Catar y Turquía. Estas conversaciones se basaron en el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra de dos años en la Franja de Gaza.

La Casa Blanca publicó el pasado 29 de setiembre el plan para resolver el conflicto en el enclave palestino.

La iniciativa contemplaba un alto el fuego inmediato con la condición de que los israelíes retenidos fueran liberados en 72 horas.

El documento proponía también que Hamás renunciara a participar en el gobierno gazatí.

Según el plan, el control de la Franja deberá ser entregado a un órgano de gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

Liberar rehenes

El pasado 3 de octubre, el jefe adjunto del buró político de Hamás, Mousa Abu Marzouk, afirmó que el movimiento está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes, entregar los cuerpos de los fallecidos, comenzar las negociaciones y transferir la gestión del enclave a un comité de consenso nacional palestino.

La nueva espiral de la guerra en el enclave estalló después de que miles de palestinos liderados por el movimiento palestino Hamás atacaran el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra supera los 67.180 y el número de heridos está por encima de los 169.800, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

