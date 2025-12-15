La Oficina Nacional de Estadística de China ha presentado su más reciente balance sobre la actividad industrial, confirmando que el gigante asiático mantiene una trayectoria de crecimiento sólida durante el presente año. De acuerdo con el reporte oficial, el valor agregado total de las empresas industriales con ingresos superiores a los 20 millones de yuanes experimentó un incremento interanual del 6% en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025. Este dinamismo refleja la resiliencia del sector productivo frente a los desafíos logísticos y económicos globales.
La industria de China acelera su expansión con un crecimiento del 6% en lo que va de 2025
Según datos de oficiales de China la producción industrial del país mantuvo tendencia positiva, siendo la minería el sector que encabezó el crecimiento.