La industria de China acelera su expansión con un crecimiento del 6% en lo que va de 2025

La industria que empuja

Durante el mes de noviembre, la producción industrial mantuvo su tendencia positiva con un avance del 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este impulso estuvo respaldado por un desempeño heterogéneo pero robusto en los principales pilares de la economía china. La minería encabezó el crecimiento mensual con un aumento del 6,3%, seguida por el sector manufacturero que registró una expansión del 4,6%, mientras que la producción y el suministro de servicios básicos esenciales como electricidad, energía térmica, gas y agua crecieron un 4,3% interanual.