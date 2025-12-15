Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo China | China | crecimiento

La industria de China acelera su expansión con un crecimiento del 6% en lo que va de 2025

Según datos de oficiales de China la producción industrial del país mantuvo tendencia positiva, siendo la minería el sector que encabezó el crecimiento.

La industria en China sigue creciendo
La Oficina Nacional de Estadística de China ha presentado su más reciente balance sobre la actividad industrial, confirmando que el gigante asiático mantiene una trayectoria de crecimiento sólida durante el presente año. De acuerdo con el reporte oficial, el valor agregado total de las empresas industriales con ingresos superiores a los 20 millones de yuanes experimentó un incremento interanual del 6% en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025. Este dinamismo refleja la resiliencia del sector productivo frente a los desafíos logísticos y económicos globales.

La industria que empuja

Durante el mes de noviembre, la producción industrial mantuvo su tendencia positiva con un avance del 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este impulso estuvo respaldado por un desempeño heterogéneo pero robusto en los principales pilares de la economía china. La minería encabezó el crecimiento mensual con un aumento del 6,3%, seguida por el sector manufacturero que registró una expansión del 4,6%, mientras que la producción y el suministro de servicios básicos esenciales como electricidad, energía térmica, gas y agua crecieron un 4,3% interanual.

Un aspecto destacado del informe es la aceleración en los segmentos de mayor valor añadido y desarrollo tecnológico. La fabricación de equipos industriales mostró un fortalecimiento significativo al crecer un 7,7% en noviembre, mientras que el sector de altas tecnologías se posicionó como el motor más dinámico del mes con un incremento del 8,4%. Estos indicadores sugieren que la estrategia de modernización industrial del país está rindiendo frutos, priorizando la eficiencia y la innovación técnica sobre la producción tradicional.

Los analistas consideran que estas cifras consolidan la posición de China como el principal centro manufacturero global en un año marcado por la transición energética y la digitalización de procesos. El informe concluye que la estabilidad en el suministro de recursos y el sólido rendimiento de las industrias de tecnología avanzada proporcionan una base firme para el cierre del año fiscal, cumpliendo con las expectativas de crecimiento proyectadas por los organismos estatales a inicios de 2025.

