Mundo Australia | Reino Unido | China

Australia habilita base de uso militar para submarinos de Estados Unidos

El marco de cooperación AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido está centrado en el uso de submarinos nucleares por parte de estos tres países

Australia abre las puertas para que Estados Unidos use las instalaciones militares que está construyendo en la costa occidental, ampliando el control estadounidense a la zona Indopacífica

Por Germán Ávila

El acuerdo se centra en la construcción de una flota tripartita de submarinos de propulsión nuclear con presencia en el Indopacífico teniendo como enclave central Australia, donde se construirá un astillero que recibirá los submarinos estadounidenses y construirá varios en los próximos 10 años.

Nuevamente la política de defensa internacional de los referentes del poder occidental se centran en atribuir a otros características que les son propias. En este caso han mostrado una particular prisa en poner en funciones el acuerdo AUKUS, debido a que están, en sus propias palabras: "en una carrera contra el tiempo" para poder poner "freno a la política de expansión militar China".

Australia entra al juego

En esta dirección el Ministro de Defensa de Australia Richard Merles afirmó el pasado 14 de septiembre que Estados Unidos podrá utilizar la base que se está construyendo en Australia Occidental y a donde llegarán los primero submarinos nucleares que se le entregarán a este país. Esta base, aunque no sería propiamente estadounidense, pasaría a engrosar la lista de aproximadamente 750 instalaciones para uso militar que ya tiene, dentro de las que estarían cerca de 500 bases de uso exclusivo, a difernecia de China que tiene solamente una base militar fuera de su territorio, ubicada en Yibuti, en la entrada al Mar Rojo.

