El acuerdo se centra en la construcción de una flota tripartita de submarinos de propulsión nuclear con presencia en el Indopacífico teniendo como enclave central Australia, donde se construirá un astillero que recibirá los submarinos estadounidenses y construirá varios en los próximos 10 años.
Australia habilita base de uso militar para submarinos de Estados Unidos
El marco de cooperación AUKUS entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido está centrado en el uso de submarinos nucleares por parte de estos tres países