Banco Central de Brasil prohibirá las "cuentas de bolsa", utilizadas por el PCC para el narco lavado

Debido a su forma de funcionamiento, es difícil determinar quiénes son los ordenantes de las operaciones, ya que están tercerizadas.

El PCC era el principal beneficiado por el sistema

El mecanismo es muy atractivo para que organizaciones del crimen organizado, como el Primer Comando de la Capital (PCC), puedan blanquear dinero ilícito o evadir los controles de la banca tradicional.

A finales de agosto, las autoridades de Brasil desplegaron tres operativos: 'Hidden Carbon' (Carbono Oculto), Quasar y Tank (Tanque), catalogados por el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como "la mayor respuesta del gobierno" al crimen organizado en la "historia" del país.

Las operaciones determinaron la insólita ruta de lavado de dinero en un esquema multimillonario en el sector de combustibles, encabezado por el PCC, la organización criminal brasileña considerada la más poderosa de Sudamérica.

Según informó la Receita Federal, el órgano público encargado de la administración de los tributos federales y el control aduanero, la ruta va "desde la importación, producción, distribución y comercialización al consumidor final hasta los eslabones finales de ocultamiento y blindaje de activos, pasando por fintechs y fondos de inversión".

¿Cuándo estará vigente la nueva normativa y qué implicará?

La norma entrará en vigor a partir del 1° de diciembre de este año, cuando las instituciones financieras deberán aplicar nuevos procedimientos de detección de cuentas irregulares y su posterior cierre.

Además de identificar a los titulares, las obligaciones de los bancos serán la identificación de cuentas usadas para fines ilícitos, el establecimiento de mecanismos de monitoreo y el cierre del vínculo cuando se detecten movimientos sospechosos.

En el caso de cierre, la banca tendrá que mantener información durante cierto período (en medios locales, se menciona que podría ser de hasta 10 años), a la espera de supervisión o regulación por parte de las autoridades.