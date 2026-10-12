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Mundo

Para frenar el avance de la extrema derecha

Brasil se llena de esperanza: más de un millón de personas salen a las calles en apoyo a Lula

Más de un millón de personas salieron a las calles de Brasil en apoyo a Lula, en defensa de la democracia y los derechos sociales.

Más de un millón de personas se movilizaron en Brasil.

Más de un millón de personas se movilizaron en Brasil.
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Brasil volvió a teñirse de rojo. El pasado 11 de octubre, miles de personas se movilizaron en la avenida Paulista, en São Paulo, y en decenas de ciudades del país para respaldar la candidatura a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bajo la consigna de defender la democracia y los derechos conquistados, la jornada reunió a movimientos sociales, estudiantes, jóvenes y organizaciones populares en una demostración de apoyo al mandatario.

Más de un millón de personas participaron en las movilizaciones, que se extendieron por 76 ciudades brasileñas. La convocatoria, impulsada una semana antes de la primera vuelta electoral de 2026, sirvió para consolidar el respaldo popular al presidente y hacer frente al avance de la extrema derecha, representada por el candidato opositor Flávio Bolsonaro.

La jornada tuvo como uno de sus principales escenarios la avenida Paulista, donde las banderas rojas y las consignas en defensa de la democracia marcaron el pulso de una movilización que trascendió el apoyo electoral. Para los sectores convocantes, la disputa también pasa por el modelo de país que Brasil quiere construir y por la defensa de los derechos sociales frente a las propuestas conservadoras.

La democracia también se defiende en las calles

Las movilizaciones se desarrollaron bajo el lema “Día 11, la clase está en las calles”, con concentraciones previstas en puntos estratégicos como São Paulo y Recife. La convocatoria articuló el respaldo a Lula con reivindicaciones históricas de la clase trabajadora y de los movimientos populares.

Entre los principales reclamos estuvieron la defensa de la educación pública, la preservación de la soberanía nacional y la eliminación de la jornada laboral 6x1, un régimen que establece seis días de trabajo por uno de descanso. Estas demandas colocaron en el centro de la movilización las condiciones de vida de la población trabajadora y la necesidad de ampliar los derechos sociales.

La presencia de estudiantes y organizaciones juveniles también reflejó la importancia de las nuevas generaciones en una contienda electoral marcada por la polarización política. Las calles se convirtieron así en un espacio para expresar expectativas, defender conquistas y disputar el rumbo político y económico del país.

Lula frente al avance de la extrema derecha

El respaldo al presidente se produce en un escenario de fuerte confrontación con los sectores de derecha, encabezados por Flávio Bolsonaro. La elección no se limita a definir quién ocupará la Presidencia, sino que también pone en juego el papel del Estado, la protección de los derechos laborales y la orientación de las políticas públicas.

Brasilia, Natal, Minas Gerais y Bahía figuran entre los puntos estratégicos de esta agenda de movilización, que procura mantener a los movimientos sociales y a las organizaciones populares en el centro de la disputa electoral.

Marchar también es defender la vida, los derechos conquistados y la soberanía de los pueblos. En Brasil, las movilizaciones expresan la voluntad de amplios sectores de la sociedad de intervenir en una elección decisiva para el futuro del país y de rechazar que las decisiones políticas queden subordinadas a los intereses de las élites económicas.

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