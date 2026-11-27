Además, consideró que los jóvenes cubanos están "en la primera línea" justo cuando la isla enfrenta dificultades y "corren tiempos de combate" ante las amenazas del Gobierno de EEUU.

Cuba conmemora el décimo aniversario del fallecimiento de Fidel Castro



La escalinata de la Universidad de La Habana acogió una gala en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, quien estudió en esa institución. pic.twitter.com/muuuasPBwj — RT en Español (@ActualidadRT) November 27, 2026

Planes contra Cuba

"Hay planes genocidas y de asfixia económica, campañas que nos difaman en una guerra de pensamiento", apuntó haciendo referencia a las presiones de Washington, las sanciones y el cerco energético que impuso a la isla desde inicios de año.

Al acto conmemorativo asistió también el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, junto a dirigentes del Gobierno, el Partido Comunista de Cuba, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, así como familiares de Fidel Castro.

En el acto, previsto inicialmente la víspera y aplazado para el jueves debido a fuertes lluvias, actuaron relevantes figuras del arte cubano, como la primera bailarina Viengsay Valdés.

Velada en la escalinata

Tras el fallecimiento de quien es considerado el líder histórico de la Revolución cubana, la Escalinata de la Universidad de La Habana, centro de altos estudios donde Fidel Castro de graduó de Leyes, comenzó a acoger cada año una velada en la fecha de su muerte.

Nacido el 13 de agosto de 1926, Fidel Castro encabezó una lucha insurreccional que provocó el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista en diciembre de 1958, y marcó el inicio de un proceso de transformaciones socio-políticas en la isla.

Cuba recuerda al Comandante de la revolución cubana Fidel Castro a 10 años de su desaparición física. Velada en La Habana rindió homenaje al legado del Comandante en Jefe. #Cuba #FidelCastro #teleSUR #26Nov pic.twitter.com/CGonbyVbTJ — teleSUR TV (@teleSURtv) November 27, 2026

Tras el triunfo revolucionario, fungió como primer ministro entre 1959 y 1976, y a partir de entonces como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, puesto que ocupó hasta su renuncia por problemas de salud el 24 de febrero de 2008.

Además, fue el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba entre 1965 y 2011, y se le considera el impulsor de movimientos de integración en América Latina y el Caribe.

En agosto pasado se conmemoró el centenario de su natalicio con múltiples iniciativas tanto en Cuba como en diversas naciones donde caló su legado revolucionario.

(Con información de RT y Sputnik)