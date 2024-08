"Cambia, todo cambia", como cantó Mercedes Sosa

Pedidos de transparencia

Hoy ya no es la derecha, sino el mundo entero que pide trasparencia en las elecciones de Venezuela. Muchas veces, en el camino, vemos doble discursos. Uruguay exige la aparición de las actas del escrutinio. Pero cuando el fraude se montó vergonzosamente contra el actual Presidente de Guatemala, uruguayo de nacimiento, guardó silencio cómplice.

En efecto, Bernardo Arévalo es hijo del heroico presidente Juan José Arévalo, exiliado en Uruguay tras su derrocamiento por parte de la United Fruit Company de EEUU. Nació en Montevideo durante el exilio de su padre y electo en 2023 tuvo que sufrir varios embates para evitar su asunción como presidente el 14 de enero de este año. ¡Qué oportunidad perdida por su segunda Patria de hablar sobre transparencia electoral!

No obstante, nunca la comunidad internacional ha hablado tan fuertemente con una sola voz sobre la necesidad, por el bien de todos, de un paso hacia la total transparencia en Venezuela. No se puede decir que es un reclamo. La derecha: Han hablado Brasil, Colombia, Chile, figuras como Estela Carloto (Abuela de Plaza de Mayo), entre tantas voces.

Será por el bien de todos. El propio gobierno de Venezuela.

En el viejo continente: Francia

El fenómeno europeo merece un par de reflexiones. En Francia, por ejemplo, el triunfo de la derecha de Le Pen llevó al Presidente Macron a tomar algunas medidas. Así como en las elecciones al parlamento europeo hay segunda vuelta, armó una “Alianza Republicana” de perfil “centrista”.

Pero, ¡oh sorpresa!, de ganar en primera vuelta la derecha que llegaba para quedarse, salió tercera. La coalición de Macron, solo segunda, y ganó un Frente Popular de izquierda. Ninguna con mayoría propia por lo que tras las Olimpíadas veremos quién se lleva la medalla de oro, la de plata y la de bronce. El Frente Popular (Izq,) obtuvo 182 escaños, la coalición de Macron 168, la Agrupación Nacional (derecha)143, sobre un total de 577.

El viejo continente: Reino Unido

Francia no es una excepción sino el ejemplo más elocuente. Pero recordemos que el Reino Unido que por salir de la Unión Europea no participó de dichas elecciones, tuvo las suyas propias hace algo más de un mes. Por primera vez en dos décadas ganó el partido Laborista sobre el Conservador, por un margen desconocido en este siglo y en buena parte del pasado.

El inefable Trump

En EEUU, Trump pasó de ser un convicto de dos felonías federales a sobrevivir un atentado contra su vida un par de días, poco antes de la Convención Republicana en Milwaukee. La imagen suya, ensangrentado y con un puño en alto en el lugar del atentado, era el postre de campaña que todo “trumpista” hubiera soñado.

Dos días después asistía (no se acostumbra a ello en EEUU) a toda la convención para escuchar todas las ponencias. Su discurso era reconciliador, pacifista, tolerante y llamando a la unidad de EEUU. Los hechos recientes habían cambiado su estrategia electoral.

En filas demócratas

Pero faltaba información. Hacía ya varias semanas que en filas demócratas se esperaba (y pedía expresamente) que el Presidente Biden, diera un paso al costado en su candidatura a lo que se negaba tozudamente. Hasta el ex Presidente Obama le retiró su apoyo por su negativa. Y eso pareció tener efecto.

Biden, por primera vez dejó una puertita abierta. “Si tuviera un problema de salud revería mi postura”, dijo. Al otro día le diagnosticaron COVID (¡! ¿?). Su vice, Kamala Harris, se hizo cargo de la candidatura. Todo parece indicar que el lio le ha dado nuevos bríos a los demócratas y fuerza a una revisión a la estrategia de Trump.

Es muy pronto para saber de que pecera piensa crecer Harris. Hoy parece una posibilidad nueva. Distinta de apuntar al centro: un poquito de cada lado. Un discurso netamente progresista no aparece en las encuestas. Su desafío es hacer aparecer en las encuestas a los que últimamente no no votan. Los jóvenes, las feministas, los negros (así se autodenominan en EEUU), los hispanos, que ya son mayoría si votaran todos.

Estamos ante un nuevo evento fundacional: Primer mujer candidata a la Presidencia. Y negra y Hawaiana. Gran desafío. Solo el tiempo nos dirá que camino eligió y luego, si era el correcto.