Canciller chino señaló que el multilateralismo es vital para los países del Sur Global

Sobre China y América Latina, explicó que la cooperación es una muestra de ayuda y apoyo mutuos entre países del Sur Global. China siempre respeta al pueblo latinoamericano y caribeño y persiste en el trato en pie de igualdad y los beneficios mutuos.

Además, Wang Yi señaló que el multilateralismo es vital para los países del Sur Global. Han de persistir en que los asuntos del mundo sean abordados mediante consultas entre todos, y las reglas internacionales, establecidas entre todos.

A través de la conferencia de prensa, se ve un aumento del enfoque en el desarrollo nacional y la diplomacia de China. El canciller chino respondió con paciencia y claridad a todas las preguntas.

Wu Wenxian, CGTN en Español, Beijing.