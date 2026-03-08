Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo canciller | China | diplomacia

Situación internacional y diplomacia

Canciller chino señaló que el multilateralismo es vital para los países del Sur Global

El canciller chino Wang Yi responde a preguntas en la Conferencia de Prensa sobre Diplomacia.

Por Redacción de Caras y Caretas

Uno de los puntos más importantes de las Dos Sesiones es la Conferencia de Prensa sobre Diplomacia, celebrada el día 8 de marzo en el marco de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, a la conferencia asistió Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Relaciones Exteriores.

Los medios de comunicación chinos y extranjeros le propusieron preguntas sobre las políticas chinas, la situación internacional y la diplomacia de China, entre otros temas.

Al hablar de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, Wang indicó que siempre que ambas partes puedan tratarse con sinceridad y relacionarse con confianza, podrán alargar la lista de cooperación, acortar la lista de problemas y lograr resultados satisfactorios para ambos pueblos y consensos que acogerá con beneplácito la comunidad internacional.

Sobre China y América Latina, explicó que la cooperación es una muestra de ayuda y apoyo mutuos entre países del Sur Global. China siempre respeta al pueblo latinoamericano y caribeño y persiste en el trato en pie de igualdad y los beneficios mutuos.

Además, Wang Yi señaló que el multilateralismo es vital para los países del Sur Global. Han de persistir en que los asuntos del mundo sean abordados mediante consultas entre todos, y las reglas internacionales, establecidas entre todos.

A través de la conferencia de prensa, se ve un aumento del enfoque en el desarrollo nacional y la diplomacia de China. El canciller chino respondió con paciencia y claridad a todas las preguntas.

Wu Wenxian, CGTN en Español, Beijing.

0308 Conferencia de Prensa sobre Diplomacia - caras&caretas

Temas

