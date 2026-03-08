Uno de los puntos más importantes de las Dos Sesiones es la Conferencia de Prensa sobre Diplomacia, celebrada el día 8 de marzo en el marco de la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional, a la conferencia asistió Wang Yi, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y ministro de Relaciones Exteriores.
Situación internacional y diplomacia
Canciller chino señaló que el multilateralismo es vital para los países del Sur Global
El canciller chino Wang Yi responde a preguntas en la Conferencia de Prensa sobre Diplomacia.