Mundo Venezuela | Nicolás Maduro |

Primeros diagnósticos

Canciller de Venezuela: "Bombardeos causaron víctimas civiles y militares"

"Venezuela está movilizada pero en paz, unida e indignada ante este ataque, y reclamando el regreso de Nicolás Maduro", aseguró el canciller.

Yván Gil, canciller venezolano.

Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, señaló que Venezuela está movilizada, indignada, pero en calma, con mucha fortaleza moral, “con la moral más alta que nunca, porque sabemos que nos asiste la razón, nos asiste la verdad, y un país unido en torno al liderazgo de Nicolás Maduro, el presidente electo por el pueblo venezolano”.

Entrevistado por la agencia Sputnik, el canciller afirmó: “Hemos visto una impresionante movilización popular internacional, movimientos de solidaridad de todo el mundo nos han llamado, han emitido comunicados, personalidades. Esta agresión no cuenta con apoyo de nadie, es un ataque que está condenado por el mundo entero, por la ley y por la verdad política”.

El ministro venezolano aseveró que en las últimas horas, luego del ataque, se comunicó con varios cancilleres del mundo, entre los cuales destacó los ministros de Colombia, Brasil, Sudáfrica, Belarus, Burkina Faso y Namibia.

Hay víctimas civiles

“Hemos tenido conversaciones con la mayor parte de los cancilleres del mundo. En todos hemos recibido mensajes de solidaridad, de apoyo, de condena, de respaldo al imperio de la ley internacional y de movilización para condenar esto en todos los foros multilaterales”, añadió.

Yván Gil afirmó que misiles y bombas, cayeron sobre instalaciones civiles y militares, y en los barcos civiles. “Estamos contabilizando los daños, pero hay víctimas civiles, hay víctimas militares, y hay daños a instalaciones civiles que no son combatientes, lo cual es una agresión incluso contra el derecho humanitario internacional", agregó.

Maduro debe retornar inmediatamente

“Esta operación, no ha sido autorizada por nadie en el Congreso y no ha sido autorizada por una razón sencilla. El 70 por ciento de la población de EEUU se opone. La mayor parte del pueblo estadounidense es un pueblo que ama la paz, que ama el diálogo, que ama la diplomacia y eso es lo que ofrece Venezuela y estamos seguros que se va a imponer nuestra victoria, va a ser la paz, vamos a condenar esta agresión, vamos a salir victoriosos, el presidente Nicolás Maduro tiene que retornar de manera inmediata y Venezuela seguirá su tránsito a la estabilidad económica que hemos construido a pesar de las sanciones, al desarrollo y a la felicidad de su pueblo. Hoy van a ver un pueblo en la calle, defendiendo su soberanía, sus recursos y a su presidente Nicolás Maduro”, concluyó.

