Malestar en Peñarol con la Mesa Ejecutiva y pide reunión con carácter de grave y urgente

2) Se produce una inequidad en la preparación y recuperación de los planteles respecto al cronograma fijado.

3) Se afecta la organización institucional y deportiva que nuestro club tiene planificada para afrontar las finales".

Peñarol ha sido históricamente defensor del respeto a la normativa, la igualdad de condiciones y la transparencia en los procesos decisorios. Es bajo esos mismos principios que consideramos indispensable revisar está determinación, poder escuchar a las partes involucradas y asegurar que la definición del Campeonato se desarrolle en un marco de justicia deportiva.

Por todo lo anterior, solicitamos que la reunión sea fijada a la brevedad, considerando la inminencia de los encuentros en cuestión".

Cronograma

La Mesa Ejecutiva de primera división realizó el cronograma previsto para la definición del fútbol uruguayo, ante cualquiera de las posibilidades que se pueda generar en el cierre del año de acuerdo a los resultados.

Recordemos que el órgano que preside Álvaro Rivero decidió que las definiciones se van a jugar después de que los futbolistas convocados a sus selecciones vuelvan al país. Este es el plan de acción.

Sin convocados ni final por Anual

La primera de las variables que se puede dar es que Nacional venza o empate con Defensor Sporting en el Franzini en la última del Clausura, o que Peñarol no le gané a City Torque y los albos se queden con la tabla Anual.

Además, esta opción contempla que el negriazul Kevin Amaro, reservado por Bielsa para la doble fecha FIFA de noviembre, no sea citado para el plantel final.

Esto hará que la semifinal entre el campeón del Apertura y Clausura (Liverpool y Peñarol) sea el 15 o 16 de noviembre. El ganador avanzaría a las finales con Nacional que serían la primera el 22 o 23 y la revancha el 29 o 30.

Sin final por la Anual y convocado Kevin Amaro

En caso de que Nacional gane la Anual, pero el negriazul Kevin Amaro sea confirmado para el plantel de Bielsa que enfrentará a México (en Torreón) y Estados Unidos (en Tampa), las cosas cambiarían.

La semifinal entre Liverpool y Peñarol sería el jueves 20 de noviembre y las finales ante los tricolores quedarían para el sábado 29 de noviembre y el sábado 6 de diciembre.

Final por Anual y convocado Luis Mejía

En caso de Peñarol derrote a Montevideo City Torque y Nacional pierda con Defensor Sporting en la última fecha del Clausura se deberá realizar una final por la Anual. Ante la probable citación de Panamá para las Eliminatorias (Guatemala el 13 de noviembre y el 18 ante El Salvador) del golero Luis Mejía de los albos, las fechas se adaptarán.

Eso haría que la final desempate clásico por la Anual sea el jueves 20 de noviembre, la posible semifinal entre los ganadores de Apertura y Clausura (si es necesaria) el martes 25, mientras que las finales se jugarían el 30 de noviembre y 7 de diciembre.