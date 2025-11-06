Petro propone nuevas elecciones en Venezuela con "garantías reales"

"Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coincide conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales. Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y Corina en permitir está solución pacífica y soberana del pueblo venezolano", indicó el mandatario en su cuenta de X.