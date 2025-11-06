Petro propone nuevas elecciones en Venezuela con "garantías reales"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso el jueves repetir las elecciones presidenciales en Venezuela con "garantías reales" para todos los participantes, en un mensaje dirigido a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
"Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coincide conmigo. Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales. Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien haría Maduro y Corina en permitir está solución pacífica y soberana del pueblo venezolano", indicó el mandatario en su cuenta de X.
Petro respondió así a reportes de que funcionarios de la administración Trump negaron que existan planes para lanzar ataques contra Venezuela, cuya legalidad tampoco podrían justificar.
Tensión con Trump
La declaración llega en un momento de tensión diplomática entre Colombia y EEUU, que considera a Venezuela una amenaza regional y ha realizado ataques marítimos en el Caribe y el Pacífico, supuestamente contra embarcaciones narcotraficantes.
En esos escenarios, Colombia considera que las operaciones de EE UU exceden la simple lucha contra las drogas y representan una vulneración de la soberanía latinoamericana.
Colombia también ha sido sancionada por EEUU, pues Petro, su esposa y su hijo fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés) del Departamento del Tesoro por presuntos vínculos con el narcotráfico.
