MAS de Bolivia expulsa de sus filas al presidente Luis Arce a horas de concluir su gestión

"Hemos decidido expulsar al señor Luis Arce Catacora, porque desvió los fondos del MAS. Hemos solicitado con varias notas que pueda regularizar, pero no lo hizo a la fecha. Esos aportes nunca llegaron a las arcas del partido. También hemos visto una traición en pleno proceso electoral al binomio", explicó el presidente del partido, Grover García.