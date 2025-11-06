MAS de Bolivia expulsa de sus filas al presidente Luis Arce a horas de concluir su gestión

El presidente de Bolivia, Luis Arce (2020-2025), fue expulsado el jueves del gobernante partido Movimiento Al Socialismo (MAS) por presunto desvió de fondos de la organización, "traición" durante las elecciones generales y hechos de corrupción sin esclarecer.
"Hemos decidido expulsar al señor Luis Arce Catacora, porque desvió los fondos del MAS. Hemos solicitado con varias notas que pueda regularizar, pero no lo hizo a la fecha. Esos aportes nunca llegaron a las arcas del partido. También hemos visto una traición en pleno proceso electoral al binomio", explicó el presidente del partido, Grover García.
El MAS, que gobernó Bolivia desde 2006, primero con Evo Morales (2006-2019) y luego con Arce (2020-2025), se fragmentó en cuatro facciones en las elecciones generales del pasado 17 de agosto y apenas obtuvo una votación del 3,17%.
"También por denuncias de corrupción presentadas por varias instancias dentro de la administración pública, las cuales no fueron esclarecidas. Rechazamos la corrupción que se suscitó", dijo.
Arce también protagonizó una pugna con Morales por el liderazgo del partido en 2024, llegando a arrebatarle el MAS, mediante una batalla legal.
(Sputnik)