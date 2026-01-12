Hallan 10 toneladas de cocaína en Tenerife: el mayor alijo de la historia de España en altamar

A los dos arrestados de nacionalidad serbia se los considera los notarios del viaje, una figura que se encarga de que no le pase nada al alijo durante el trayecto. A uno de ellos se le ha intervenido un arma de fuego. Los investigadores creen que tenían amenazaba a la tripulación.

Actuaron antes de que las organizaciones que habían comprado la droga comenzaran a enviar lanchas rápidas para recoger los fardos en alta mar, una situación que habría hecho prácticamente imposible recuperar tal cantidad de droga.

De hecho, ya habían colocado 37 fardos en la zona de estribor que pesaban casi una tonelada, para hacer una descarga que se presumía inmediata. El resto de la droga estaba escondida en una de sus dos bodegas, dispuesta en filas de fardos de cocaína tapados con sal, señalan fuentes conocedoras de la investigación.

Una representación de los agentes que participaron en la operación, bautizada Marea Blanca, han explicado este lunes los detalles de la intervención en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí se ha expuesto la droga, marcada con números y hasta cinco colores diferentes (rosa, amarillo, verde, azul y morado), y se ha podido ver el buque que la transportaba.

La investigación en España con ayuda de la DEA y otras agencias

El seguimiento del buque sospechoso, con bandera de Camerún, comenzó en una investigación anterior en la que, para seguir el trayecto del barco, los agentes de la brigada central de estupefacientes de la Policía pidieron apoyo a diferentes agencias internacionales.

La operación fue coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de Instrucción número 4, recibió cooperación de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA), la Drug Enforcement Administration (DEA), el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y la Policía Federal de Brasil.

La investigación, se inició focalizándose sobre una organización multinacional dedicada, presuntamente, a la exportación de ingentes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

La nave partió de Turquía y llegó hasta Brasil, donde, aunque no llegó a tocar puerto, se cree que recibió la carga en el mar y desde ahí, emprendió su regreso a Europa.