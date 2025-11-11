Hacete socio para acceder a este contenido

Chile | elecciones | candidatos

Contienda en el país andino

Chile celebra elecciones presidenciales y parlamentarias con ocho candidatos

Casi 16 millones de chilenos están convocados a elegir presidente y renovar el Congreso, con la derecha sumando cerca del 60% de la intención de voto.

Por Redacción Caras y Caretas

Ocho candidatos compiten este domingo en Chile en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, que reivindica al exdictador Augusto Pinochet, se perfilan como los favoritos.

Casi 16 millones de ciudadanos están convocados para votar este domingo, en unas elecciones marcadas por la crisis de seguridad que atraviesa al país andino desde hace unos años y la preocupación por la migración irregular, que ha dado impulso a la derecha, cuyos tres principales contendores suman casi el 60 por ciento de la intención de voto.

Esta será la primera elección presidencial de la historia nacional donde el voto es obligatorio y la inscripción es automática en los registros electorales, por lo que algunos analistas han mostrado cautela ante los datos de los sondeos de opinión.

Además, los chilenos elegirán este domingo a 23 de los 50 miembros del Senado y renovarán por completo los 155 escaños de la Cámara de Diputados.

Expertos, académicos, analistas y encuestas de opinión concuerdan en que la seguridad pública y la inmigración son los problemas que más preocupan a los chilenos, y esta temática es la que ha colmado la agenda electoral de propuestas con promesas como la restitución de la pena de muerte, la implementación de barcos-cárceles o la construcción de vallas y zanjas en la frontera norte con Bolivia.

¿Quiénes son los candidatos?

Los ocho candidatos para la primera vuelta de este domingo, son: Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile (centroizquierda); José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha); Evelyn Matthei, del bloque de centroderecha Chile Vamos; Franco Parisi, del Partido de la Gente (centroderecha); Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (ultraderecha); y los independientes sin militancia: Harold-Mayne Nichols, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.

