Ocho candidatos compiten este domingo en Chile en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde Jeannette Jara, integrante del Partido Comunista, y el ultraderechista José Antonio Kast, que reivindica al exdictador Augusto Pinochet, se perfilan como los favoritos.
Contienda en el país andino
Chile celebra elecciones presidenciales y parlamentarias con ocho candidatos
Casi 16 millones de chilenos están convocados a elegir presidente y renovar el Congreso, con la derecha sumando cerca del 60% de la intención de voto.