Chile celebra elecciones presidenciales y parlamentarias con ocho candidatos

Además, los chilenos elegirán este domingo a 23 de los 50 miembros del Senado y renovarán por completo los 155 escaños de la Cámara de Diputados.

Expertos, académicos, analistas y encuestas de opinión concuerdan en que la seguridad pública y la inmigración son los problemas que más preocupan a los chilenos, y esta temática es la que ha colmado la agenda electoral de propuestas con promesas como la restitución de la pena de muerte, la implementación de barcos-cárceles o la construcción de vallas y zanjas en la frontera norte con Bolivia.

¿Quiénes son los candidatos?

Los ocho candidatos para la primera vuelta de este domingo, son: Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile (centroizquierda); José Antonio Kast, del Partido Republicano (ultraderecha); Evelyn Matthei, del bloque de centroderecha Chile Vamos; Franco Parisi, del Partido de la Gente (centroderecha); Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (ultraderecha); y los independientes sin militancia: Harold-Mayne Nichols, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés.