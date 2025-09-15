China advirtió que responderá con firmeza a sanciones unilaterales de EEUU

En este contexto, el vocero chino defendió que la cooperación económica, comercial y energética que China mantiene con países de todo el mundo, incluida Rusia, es "legítima e irreprochable". Lin Jian acusó a Washington de ejercer una "típica intimidación unilateral y coerción económica", acciones que, según él, socavan gravemente las normas del comercio internacional y amenazan la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales.

Respecto a la crisis en Ucrania, el portavoz reiteró que China ha mantenido una postura "objetiva e imparcial" desde el inicio de las hostilidades, insistiendo en la promoción de la paz y el diálogo. Lin Jian subrayó que el diálogo y la negociación son la única salida viable del conflicto y recordó que China nunca ha proporcionado armas letales a las partes involucradas. La declaración se produce días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, instara en una carta a las naciones de la OTAN y al mundo a aumentar las sanciones contra los países que compren petróleo ruso y a imponer aranceles de hasta el 100% a China para forzar el fin de las hostilidades.