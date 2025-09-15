China advirtió que responderá con firmeza a sanciones unilaterales de EEUU

El Gobierno de China ha advertido que dará una respuesta decisiva y defenderá su soberanía en caso de que sus intereses se vean perjudicados por las presiones de Estados Unidos.
La declaración, emitida hoy por el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, responde a las exigencias de EE. UU. a los países del G7 y la OTAN de imponer aranceles a China por la importación de petróleo ruso, en un intento de forzar su participación en la resolución del conflicto en Ucrania.
"Si se socavan los derechos e intereses legítimos de China, tomará represalias con firmeza y salvaguardará firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo",
afirmó Lin Jian durante una conferencia de prensa. El portavoz subrayó que Pekín se opone enérgicamente al "abuso de sanciones unilaterales ilegales y la 'jurisdicción de brazo largo'" contra la nación asiática.
En este contexto, el vocero chino defendió que la cooperación económica, comercial y energética que China mantiene con países de todo el mundo, incluida Rusia, es "legítima e irreprochable". Lin Jian acusó a Washington de ejercer una "típica intimidación unilateral y coerción económica", acciones que, según él, socavan gravemente las normas del comercio internacional y amenazan la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales.
Respecto a la crisis en Ucrania, el portavoz reiteró que China ha mantenido una postura "objetiva e imparcial" desde el inicio de las hostilidades, insistiendo en la promoción de la paz y el diálogo. Lin Jian subrayó que el diálogo y la negociación son la única salida viable del conflicto y recordó que China nunca ha proporcionado armas letales a las partes involucradas. La declaración se produce días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, instara en una carta a las naciones de la OTAN y al mundo a aumentar las sanciones contra los países que compren petróleo ruso y a imponer aranceles de hasta el 100% a China para forzar el fin de las hostilidades.