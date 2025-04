China amplía sus socios comerciales en respuesta a la guerra comercial de Trump

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha advertido que la disputa comercial entre China y Estados Unidos podría reducir los envíos de bienes entre ambas economías hasta en un 80% y perjudicar gravemente el crecimiento mundial.

China en modo alianzas

Pekín calificó la estrategia arancelaria del presidente Trump de "broma", lo que enfureció al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"Esto no es una broma. Lo que quiero decir es que son cifras enormes", dijo Bessent en una entrevista con Bloomberg Televisión. "No creo que nadie piense que sean sostenibles, ni nadie quiera que se queden aquí, pero no es ninguna broma".

Cualquier negociación entre Estados Unidos y China tendría que venir "desde arriba", involucrando a Trump y al presidente chino Xi Jinping, dijo Bessent.

El lunes, Xi inició una gira por tres naciones del sudeste asiático. Respecto de Vietnam, que se enfrenta a posibles aranceles estadounidenses del 46 por ciento, Xi pidió a los dos países oponerse a la "intimidación unilateral" y fortalecer la cooperación en las cadenas de producción y suministro.

Los funcionarios chinos y vietnamitas también firmaron docenas de acuerdos de cooperación durante la visita de Xi, incluidos sobre cadenas de producción y suministro, así como cooperación ferroviaria.

Después de una escala de dos días en Hanoi, Xi continuará su gira por el sudeste asiático visitando Malasia y Camboya, que podrían ser objeto de aranceles estadounidenses adicionales del 24 por ciento y el 49 por ciento, respectivamente.