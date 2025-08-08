China extiende investigación sobre carne importada por tres meses

El MOFCOM inició la investigación el 27 de diciembre de 2024, en respuesta a una solicitud presentada por la Asociación de Agricultura Animal de China y nueve asociaciones industriales de las principales regiones productoras de carne de res en nombre de la industria nacional.

Se esperaba que la investigación concluyera en un plazo de ocho meses, aunque podría prorrogarse en circunstancias especiales, según declaró el ministerio en aquel momento.

La decisión cumple con las leyes nacionales

La decisión del MOFCOM cumple estrictamente con las leyes nacionales y las regulaciones de la OMC, a la vez que demuestra el enfoque responsable de China respecto a las medidas comerciales correctivas, declaró Shi Xiaoli, director del Centro de Investigación de Derecho de la OMC de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.

Desde el inicio de la investigación, las partes interesadas nacionales y extranjeras han tenido derecho a presentar comentarios y participar en audiencias públicas.

"Dado el gran número de partes interesadas de diversos países y regiones involucradas en este caso, y el volumen sustancial de cuestionarios y comentarios presentados, es necesario extender el período de investigación para garantizar que se consideren adecuadamente todas las perspectivas", declaró Shi.

Shi señaló que es práctica internacional común que las autoridades investigadoras extiendan los plazos en función de la complejidad de un caso y el volumen de trabajo requerido, y que la extensión ayudará a abordar plenamente todas las preocupaciones y opiniones. "Este es un enfoque responsable para garantizar una conclusión bien fundada".

En marzo, el MOFCOM celebró una audiencia pública a la que asistieron cerca de 180 representantes de 75 partes interesadas nacionales e internacionales. Entre los participantes se encontraban representantes gubernamentales, exportadores y asociaciones comerciales de países como Brasil, Argentina, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, junto con importadores chinos, productores de carne de vacuno, explotaciones ganaderas y los solicitantes originales.

Las autoridades chinas están llevando a cabo la investigación de salvaguardias con prudencia y en estricta conformidad con la legislación china y las normas de la OMC, y el proceso es justo, imparcial y transparente, señaló Shi.

El MOFCOM ha seguido las normas legales y procesales en todo momento, incluyendo la emisión de notificaciones formales de inicio y el registro de las partes interesadas, la distribución de cuestionarios detallados y la notificación a las partes de sus derechos a presentar observaciones, solicitar confidencialidad, acceder a archivos públicos y asistir a las audiencias. También se ha llevado a cabo una verificación in situ para garantizar la transparencia y la equidad procesal.

El experto señaló además que la investigación de salvaguardias no está dirigida a ningún país ni región en particular, sino que se aplica a todas las fuentes de importaciones que puedan causar o amenazar con causar un daño grave a la industria nacional china. La investigación no interrumpirá el comercio normal entre empresas, añadió.

"La autoridad investigadora verificará los hechos durante este período. Las importaciones solo se verían afectadas si se llega a un resultado positivo y se decide imponer medidas de salvaguardia", declaró.

Incluso si se implementan dichas medidas, son temporales y podrían no durar más de cuatro años. "China es un importante importador consolidado. La demanda de productos como la carne de res seguirá creciendo. Mientras las empresas elaboren planes operativos adecuados, las medidas de salvaguardia no tendrán un impacto a largo plazo en ellas", señaló.

El 19 de diciembre de 2024, una fuente del sector confirmó que el sector de la carne de res de China ha estado experimentando crecientes desafíos operativos y de producción. La Asociación China de Agricultura Animal señaló que las importaciones chinas de carne de res extranjera han crecido rápidamente, especialmente entre 2019 y 2023, período durante el cual las importaciones de carne de res aumentaron un 65 %. En el primer semestre de 2024, las importaciones de carne de res duplicaron con creces las del primer semestre de 2019.