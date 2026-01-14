Sindicatos temen que TLC entre Mercosur y UE puede primarizar aún más economía

"La productividad en general de Europa es superior a la nuestra. Su organización de trabajo, su tecnología es mucho mayor que la nuestra (...) Por tanto, si no preparamos a nuestros sectores, vamos a recibir un impacto muy negativo. Hay que agregar valor, tecnología, innovar para cambiar la matriz productiva. De lo contrario, se consolida la matriz actual que tenemos", añadió.

Tratado se firma el sábado

Este sábado se firmará en Asunción (Paraguay) el TLC entre el Mercosur y la UE.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ve con expectativa el acuerdo.

El funcionario apuntó que el tratado generará un aumento del producto interno bruto (PIB) de algo más de 1,5 puntos porcentuales, un incremento de las exportaciones de bienes del orden del 4%, un alza en el empleo del 0,5% y un crecimiento del salario real cercano al 1%.

Reunión con autoridades

La concreción del acuerdo, que ha causado rechazo en diversos sectores productivos de Europa, también generó preocupación en la Confederación de Sindicatos Industriales uruguaya.

En ese contexto, Dárdano se reunió el martes con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, y con el director de política comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga.

El dirigente dijo a este medio que el encuentro fue "muy positivo" debido a que se recibió más información y se aclararon algunas dudas.

Dárdano destacó que en los próximos días estará recibiendo, junto con otros movimientos sociales, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los impactos positivos y negativos que tendría este acuerdo.

Asimismo, sostuvo que la CSI y Cancillería acordaron conformar algunos talleres para seguir analizando los impactos de este acuerdo que se firmaría el sábado.

Situación de la industria

Por otro lado, advirtió que la situación de la industria es "alarmante". "Con o sin Europa, la industria uruguaya enfrenta un grave problema", sostuvo.

En ese marco, el acuerdo entre el Mercosur y la UE es una "oportunidad" para colocar la situación del sector en la agenda mediática, consideró Dárdano.

"Hay que trabajar desde el día uno junto al empresariado nacional y el Gobierno para dinamizar el sector, salir de la primarización económica y agregarle valor especialmente a la producción", sentenció.

Dárdano dijo que si la entrada de un producto europeo ocasiona el cierre de fábricas, el país tendrá que utilizar algunas cláusulas para evitar el ingreso de dicho bien o servicio.

"En el caso hipotético, pero posible, de que el Gobierno no intervenga o no le dé la importancia necesaria a lo que considera el movimiento sindical en su conjunto y en particular la confederación, tenemos todo el derecho y yo diría la obligación de defender los puestos de trabajo y tomar todas las acciones que entendamos necesarias", remarcó.

Sin palos en la rueda

Sostuvo que es importante que la ciudadanía entienda que la CSI y la central sindical única Pit-Cnt no están "colocando palos en la rueda".

"Es importante entender que si defendemos la industria, defendemos la soberanía nacional y alimentaria, así como también un bienestar para todos y todas", finalizó.

Con la concreción del acuerdo, se creará una zona de libre comercio de 718 millones de personas y un producto interno bruto de U$S 22.400 trillones.