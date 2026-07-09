Cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 3.889

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio llegó este jueves a 3.889 según un reporte oficial difundido por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de esta nación caribeña, Jorge Rodríguez.
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"Fallecidos: 3.889, heridos: 16.740, rescatados: 6.462", informó Rodríguez a través de su canal de Telegram.
En el parte, el diputado también informó que fueron habilitados 89 campamentos transitorios para brindar atención a las familias que perdieron sus viviendas.
De acuerdo con Rodríguez, 856 edificaciones resultaron afectadas, mientras que otras 190 colapsaron.
En el informe, el diputado puntualizó que 30.076 funcionarios se mantienen desplegados para atender la emergencia.
Replicas tras el terremoto
Hasta el momento, 1.142 se registraron en esta nación caribeña luego del doblete sísmico.
El 24 de junio, sendos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron varias regiones de Venezuela, con apenas 39 segundos de diferencia.
(Sputnik)