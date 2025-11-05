Claudia Sheinbaum víctima de acoso durante recorrido: el agresor ya fue capturado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual este martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro de Ciudad de México. El incidente, ocurrido a plena luz del día y frente a decenas de personas, provocó conmoción y abrió nuevamente el debate sobre la violencia de género en el país.
Según se observa en videos difundidos en redes sociales, Sheinbaum saludaba a simpatizantes y se tomaba fotografías cuando un hombre se acercó, le pasó un brazo por el hombro, le tocó la cadera y el pecho, e intentó besarla en el cuello. En ese momento, un integrante de la Ayudantía Presidencial, cuerpo encargado de la seguridad cercana de la mandataria, intervino y apartó al sujeto, quien mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol o drogas.
La presidenta mantuvo la calma
Pese a la agresión, la presidenta mantuvo la calma. En las imágenes se la ve tratándolo con amabilidad, accediendo incluso a tomarse una fotografía con él antes de darle una palmada en la espalda y continuar su camino. Minutos después, autoridades confirmaron la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales.
Horas más tarde, Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, repudió el ataque y advirtió sobre la naturalización del acoso en los espacios públicos.
“Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta”, escribió Hernández en X. “Esta es una muestra de la visión machista y la normalización con la que algunos hombres irrumpen en el espacio y el cuerpo de las mujeres”.
El hecho ocurre en un país donde la violencia de género sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, el 70% de las mexicanas mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de agresión a lo largo de su vida. Además, sumando feminicidios y homicidios dolosos, en México son asesinadas en promedio 10 mujeres o niñas cada día.
El agresor permanece detenido mientras la fiscalía avanza en las diligencias correspondientes. Desde el gobierno federal se informó que se revisarán los protocolos de seguridad en actos públicos para evitar hechos similares.