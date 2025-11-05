Claudia Sheinbaum víctima de acoso durante recorrido: el agresor ya fue capturado

Embed - Haceinstantes on Instagram: "Un hombre intentó manosear y besar a Claudia Sheinbaum en un evento público La presidenta de México @claudia_shein, sufrió este martes acoso sexual callejero cuando un individuo la manoseó e intentó besarla mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en pleno centro de la capital mexicana. El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía a pie a un evento público cerca del palacio presidencial y daba la mano y se tomaba fotografías con ciudadanos que estaban en la zona, según videos divulgados en redes y medios. Sin ningún agente de seguridad a la vista que lo detuviera, el sujeto se acercó a Sheinbaum, le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello. Recién en ese momento, un miembro de la llamada Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba signos de estar drogado o ebrio. Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales. Más información haceinstantes.com #Hi #HaceInstantes #ClaudiaSheinbaum #AcosoCallejero #México #presidenta #política #figurapública"

