Ministerio de Defensa de Rusia sugiere iniciar preparativos para pruebas nucleares a gran escala

El titular de Defensa denunció los planes de EE.UU. para desplegar misiles en Europa y la región de Asia-Pacífico, con capacidad para alcanzar el centro de Rusia en pocos minutos. Además, señaló que Washington está trabajando en el desarrollo de un nuevo misil intercontinental con un alcance de 13.000 kilómetros y que, en octubre, realizó ejercicios de ensayo de un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia.

El Ministro Beloúsov advirtió que un posible abandono de la moratoria de ensayos nucleares por parte de EE.UU. podría significar un paso hacia la destrucción del sistema de estabilidad estratégica global.

Postura oficial de Rusia

Respecto a este tema, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reafirmado previamente que Rusia no amenaza a nadie, sino que "desarrolla su potencial nuclear tal como anunció", al igual que todas las demás potencias nucleares.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha subrayado que la postura de Moscú es responder simétricamente si algún país decide apartarse de la moratoria unilateral y voluntaria de abstenerse de los ensayos nucleares.