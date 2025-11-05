Ministerio de Defensa de Rusia sugiere iniciar preparativos para pruebas nucleares a gran escala

El Ministro de Defensa de la Federación Rusa, Andréi Beloúsov, solicitó hoy al Presidente Vladímir Putin iniciar de inmediato los preparativos para la realización de pruebas nucleares a gran escala. La declaración se produjo durante una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, donde el Ministro justificó la medida como una respuesta necesaria al aumento del potencial ofensivo estratégico de Estados Unidos, de acuerdo a lo señalado por RT.
El Ministro Beloúsov afirmó que las acciones de Washington "indican claramente un aumento activo de su arsenal de armas ofensivas estratégicas", lo que obliga a Rusia a mantener sus fuerzas nucleares en estado de alerta máxima.
"Debemos, sin duda, centrarnos no solo en las declaraciones... sino, sobre todo, en las acciones de Estados Unidos. Y estas acciones demuestran claramente el activo desarrollo de armamento ofensivo estratégico por parte de Washington", declaró el Sr. Beloúsov. "En vista de lo anterior, considero adecuado comenzar de inmediato los preparativos para las pruebas nucleares a gran escala."
El titular de Defensa denunció los planes de EE.UU. para desplegar misiles en Europa y la región de Asia-Pacífico, con capacidad para alcanzar el centro de Rusia en pocos minutos. Además, señaló que Washington está trabajando en el desarrollo de un nuevo misil intercontinental con un alcance de 13.000 kilómetros y que, en octubre, realizó ejercicios de ensayo de un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia.
El Ministro Beloúsov advirtió que un posible abandono de la moratoria de ensayos nucleares por parte de EE.UU. podría significar un paso hacia la destrucción del sistema de estabilidad estratégica global.
Postura oficial de Rusia
Respecto a este tema, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha reafirmado previamente que Rusia no amenaza a nadie, sino que "desarrolla su potencial nuclear tal como anunció", al igual que todas las demás potencias nucleares.
El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha subrayado que la postura de Moscú es responder simétricamente si algún país decide apartarse de la moratoria unilateral y voluntaria de abstenerse de los ensayos nucleares.