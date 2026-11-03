Dos hombres se encuentran graves tras ser atacados por al menos 15 tiros (de armas automáticas) por dos brasileños cuando ingresaban en el gimnasio Club Fitness ubicado en las calles Aparicio Saravia y Pedro Acosta, en el centro de Bella Unión (departamento de Artigas), episodio que generó una gran conmoción en la ciudad.
Bella Unión
Dos hombres graves tras ser baleados en la puerta de un gimnasio: atacante se atrincheró en cancha de padel
Los dos responsables del ataque a tiros son de nacionalidad brasileña; uno ya fue detenido y el otro se atrincheró en una cancha de padel.