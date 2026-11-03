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Sociedad Bella Unión | hombres | baleados

Bella Unión

Dos hombres graves tras ser baleados en la puerta de un gimnasio: atacante se atrincheró en cancha de padel

Los dos responsables del ataque a tiros son de nacionalidad brasileña; uno ya fue detenido y el otro se atrincheró en una cancha de padel.

Frente del gimnasio de Bella Unión donde ocurrió el ataque.

Frente del gimnasio de Bella Unión donde ocurrió el ataque.

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Por Redacción Caras y Caretas

Dos hombres se encuentran graves tras ser atacados por al menos 15 tiros (de armas automáticas) por dos brasileños cuando ingresaban en el gimnasio Club Fitness ubicado en las calles Aparicio Saravia y Pedro Acosta, en el centro de Bella Unión (departamento de Artigas), episodio que generó una gran conmoción en la ciudad.

Según consignó Laguardia Diario Digital, el ataque de la a tiros se produjo tras un enfrentamiento ocurrido previamente entre los involucrados.

Primera hipótesis: disputa por narcotráfico

Por otra parte, el corresponsal de Subrayado en Artigas dio cuenta, a partir de fuentes de la investigación, que a los hombres atacados los estaban esperando y el hecho estaría vinculado al narcotráfico.

Los dos hombres heridos fueron trasladados en grave estado de salud por particulares al hospital de la ciudad.

En tanto, uno de los atacantes fue detenido y la Policía trabaja para reducir al otro agresor que se atrincheró en una cancha de padel.

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