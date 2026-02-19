Condenan a cadena perpetua al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por insurrección

Desmantelamiento del gabinete y otras condenas

La sentencia contra Yoon no es un hecho aislado. El sistema judicial surcoreano ha avanzado con firmeza contra el círculo cercano del expresidente:

Han Duck-soo (Ex primer ministro): Condenado el 21 de enero a 23 años de prisión por insurrección y perjurio.

Lee Sang-min (Exministro de Interior): Condenado el 12 de febrero a 7 años de cárcel por complicidad.

Cúpula Policial: Se espera que este mismo jueves se dicten los veredictos para los extitulares de la Agencia Nacional de Policía y la Policía Metropolitana de Seúl.

Antecedentes: El colapso de un mandato

La crisis se originó el 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial en un intento de evitar su destitución. Durante las horas que duró la medida, el mandatario ordenó el cierre del Parlamento, prohibió la actividad política y puso bajo control militar a los medios de comunicación.

Sin embargo, la resistencia de los legisladores, quienes lograron entrar en la Asamblea Nacional para votar el levantamiento de la medida, forzó a Yoon a retroceder. Tras un proceso político y social sin precedentes, el Tribunal Constitucional confirmó su destitución el 4 de abril de 2025, lo que derivó en las elecciones anticipadas de junio del año pasado.

Clima de tensión

La jornada judicial ha estado marcada por un fuerte despliegue policial en torno a la sede del tribunal en Seúl, donde se concentraron grupos de simpatizantes del expresidente para exigir su liberación, en contraste con el amplio respaldo social que han tenido los procesos judiciales tras la crisis democrática de 2024.