Cuba: investigan intento desestabilizador y Díaz-Canel advierte que no habrá impunidad

Investigan vandalismo

El sábado, el Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó que investigan hechos vandálicos registrados luego de una protesta ocurrida en la ciudad de Morón, en Ciego de Ávila, donde un grupo de personas reclamaron por la crisis energética y el acceso a alimentos.

"En la medianoche de este sábado, un grupo de personas (...) se desplazaron por diferentes calles de la ciudad de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila, con reclamos relacionados, fundamentalmente, con la situación electroenergética y el acceso a productos alimenticios", indicó la cartera.

Según el Minint, lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra una sede del Partido Comunista de Cuba, "un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción".

Las fuerzas especiales del Minint continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, precisó la cartera en Facebook.

Además, a través de publicaciones en redes sociales, se pudo conocer que también se reportaron afectaciones en otros establecimientos de la ciudad de Morón, como una farmacia y un comercio, detalló el periódico local Invasor.

De acuerdo con el rotativo, por esos hechos se encuentran detenidas cinco personas, y otra, que en estado de embriaguez sufrió una caída, es atendida en el hospital.

También usuarios de redes sociales han compartido fotos y videos de protestas aisladas en diferentes localidades de la capital cubana ocurridas durante toda la semana.

Trump ahoga a Cuba

El pasado 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a las importaciones de países que suministren petróleo a Cuba.

Además, declaró una emergencia nacional por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

El Gobierno cubano afirmó que con ese "bloqueo energético", EEUU busca asfixiar la economía de la nación caribeña y hacer intolerables las condiciones de vida de su pueblo.

(Sputnik)