Cuestionan a la IA de Elon Musk por "desnudar mujeres" en X

Grok, el chatbot de la red social X (ex Twitter), propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, vuelve a encontrarse en el centro de la polémica por responder el pedido de usuarios de quitarle la ropa a mujeres en distintas imágenes, a lo que el sistema de inteligencia artificial responde representándolas con lencería, en bikini o desnudas, reveló el portal 20bits.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Los principales cuestionamientos que surgieron en las redes sociales obedecen a que este tipo de imágenes podrían ser consideradas como una forma de "acoso digital" contra las personas, ya que estas no fueron consentidas, más allá que en algunas ocasiones los rostros cambien, al tratarse de imágenes creadas a través de modelos de IA generativos.
Esta misma polémica ya estalló a comienzos del pasado mes de agosto, tras el lanzamiento de Grok Imagine, herramienta que permite generar imágenes hiperrealistas y animaciones a partir de texto o de fotografías y que brindaba la posibilidad de crear contenido explícito, también llamado 'no apropiado para el trabajo' (NSFW, por sus siglas en ingles).
Incluso, Musk resaltó la función 'Spicy' (Picante, en español) y compartió algunas de esas producciones en su cuenta de X, incluyendo desnudos femeninos parciales.
Clare McGlynn, profesora de leyes especializada en abusos en línea en la Universidad de Durham (Reino Unido), define este procedimiento de creación de imágenes como "misoginia por diseño" y critica a X por no prevenir la sexualización de las mujeres a pesar de las políticas que prohíben las representaciones pornográficas de personas reales.
¿Violación de la privacidad en X?
Entre las muchas críticas que recibe este procedimiento de Grok figura la del actor y director español José Mellinas, quien cuestionó que el sistema de IA considere que "no ha incumplido ninguna norma" con estas creaciones.
"¿De verdad este es el punto al que hemos llegado?", se preguntó.