Detienen al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por supuestos casos de corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) fue arrestado este miércoles por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), presuntamente por hechos de corrupción en su gestión, en el denominado caso Fondo Indígena, informó la exministra de Presidencia, Marianela Prada y fue confirmado por medios de prensa locales.
"Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Arce Catacora, en el barrio Sopocachi, de la ciudad de La Paz (oeste). En este momento me dirijo a la Felcc, donde tenemos conocimiento que se lo habrían llevado", expresó Prada en la red social Facebook.
Fuentes cercanas al medio digital Urgente.bo confirmaron que la detención se produjo en el departamento del ex dignatario, ubicado en el barrio de Miraflores. Tras su aprehensión, las autoridades trasladaron al exmandatario hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para continuar con las diligencias, indica el diario local La Prensa.
Arrestado en su casa
Alrededor de las 15:00, Arce fue ingresado a una camioneta blanca y conducido directamente a las oficinas de la unidad anticrimen. Según fuentes extraoficiales, la detención está vinculada al caso del fondo indígena, pendiente de investigación, agrega por su parte el diario El Deber.
Actualmente, la Fiscalía boliviana investiga presuntos hechos de corrupción en el denominado Fondo Indígena, que fue creado en 2005 para administrar y ejecutar el cinco por ciento de las recaudaciones de los impuestos directos a los hidrocarburos (IDH) y donaciones para el desarrollo de pueblos indígenas.
La investigación fue ordenada por el presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el pasado 8 de noviembre.
El mandatario de centroderecha ordenó también investigar la gestión del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Lo consideran ilegal
Prada calificó la detención de "secuestro totalmente ilegal".
Arce fue parte del directorio del Fondo Indígena en su calidad de ministro de Economía en la gestión de Morales y se lo acusa de aprobar desembolsos de recursos a cuentas bancarias privadas.
También la exdiputada indígena Lidia Patty fue aprehendida por este caso.
