Detienen al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por supuestos casos de corrupción

Arrestado en su casa

Alrededor de las 15:00, Arce fue ingresado a una camioneta blanca y conducido directamente a las oficinas de la unidad anticrimen. Según fuentes extraoficiales, la detención está vinculada al caso del fondo indígena, pendiente de investigación, agrega por su parte el diario El Deber.

Actualmente, la Fiscalía boliviana investiga presuntos hechos de corrupción en el denominado Fondo Indígena, que fue creado en 2005 para administrar y ejecutar el cinco por ciento de las recaudaciones de los impuestos directos a los hidrocarburos (IDH) y donaciones para el desarrollo de pueblos indígenas.

La investigación fue ordenada por el presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el pasado 8 de noviembre.

El mandatario de centroderecha ordenó también investigar la gestión del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Lo consideran ilegal

Prada calificó la detención de "secuestro totalmente ilegal".

Arce fue parte del directorio del Fondo Indígena en su calidad de ministro de Economía en la gestión de Morales y se lo acusa de aprobar desembolsos de recursos a cuentas bancarias privadas.

También la exdiputada indígena Lidia Patty fue aprehendida por este caso.

(En base a Sputnik y medios bolivianos)