Mundo Honduras | Xiomara Castro |

ante amenazas

Honduras considera nulas las elecciones y denunciará "golpe electoral"

El gobierno de Honduras considera que las elecciones están viciadas de nulidad a consecuencia de las amenazas e injerencia extranjera en el proceso.

Xiomara Castro anuncia la nulidad de las eleciones.

 Captura de pantalla
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que su país denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos internacionales el "golpe electoral" que se estaría desarrollando en su país, tras las elecciones del pasado 30 de noviembre.

"Vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares) y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso, que vamos a denunciarlo", expresó la mandataria al respecto y consigna la agencia RT.

"Como Presidenta y mujer surgida de la Resistencia, debo defender la democracia y la dignidad del pueblo. Los 26 audios demuestran que estas elecciones están viciadas de nulidad", sentenció la mandataria.

Elecciones nulas

A su juicio "la democracia no existe sin justicia y el pueblo no debe aceptar procesos marcados por injerencia y chantaje”

Sostuvo que estos comicios "están viciados de nulidad" e indicó que su deber como mandataria es "defender la democracia, la dignidad nacional".

"El pueblo hondureño jamás debe aceptar elecciones marcadas por la injerencia y la manipulación y el chantaje. La refundación de Honduras no acepta sumisión, la soberanía no se negocia, la democracia no se entrega", enfatizó.

"Desde Washington, los conservadores se han aliado con el narcotráfico y el crimen organizado para restaurar el viejo orden que convirtió a Honduras en un narcoestado. Aunque hayan indultado al expresidente condenado por narcotráfico, los crímenes cometidos contra el pueblo no se olvidan", señaló más adelante.

Denuncian al crimen organizado

Más temprano, la comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), Miroslava Cerpas, afirmó que el crimen organizado alteró las elecciones del pasado 30 de noviembre, de acuerdo con cientos de denuncias de la población a ese servicio de emergencias.

"Son 892 audios de llamadas recibidas al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se denuncia intimidación, coacción del crimen organizado, compra y venta de votos, alteración al proceso electoral, secuestro de material electoral, decomiso de documentos de identificación para votar", reveló Cerpas.

