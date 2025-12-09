Honduras considera nulas las elecciones y denunciará "golpe electoral"

Elecciones nulas

A su juicio "la democracia no existe sin justicia y el pueblo no debe aceptar procesos marcados por injerencia y chantaje”

Sostuvo que estos comicios "están viciados de nulidad" e indicó que su deber como mandataria es "defender la democracia, la dignidad nacional".

"El pueblo hondureño jamás debe aceptar elecciones marcadas por la injerencia y la manipulación y el chantaje. La refundación de Honduras no acepta sumisión, la soberanía no se negocia, la democracia no se entrega", enfatizó.

"Desde Washington, los conservadores se han aliado con el narcotráfico y el crimen organizado para restaurar el viejo orden que convirtió a Honduras en un narcoestado. Aunque hayan indultado al expresidente condenado por narcotráfico, los crímenes cometidos contra el pueblo no se olvidan", señaló más adelante.

Denuncian al crimen organizado

Más temprano, la comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), Miroslava Cerpas, afirmó que el crimen organizado alteró las elecciones del pasado 30 de noviembre, de acuerdo con cientos de denuncias de la población a ese servicio de emergencias.

"Son 892 audios de llamadas recibidas al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se denuncia intimidación, coacción del crimen organizado, compra y venta de votos, alteración al proceso electoral, secuestro de material electoral, decomiso de documentos de identificación para votar", reveló Cerpas.