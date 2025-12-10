Hacete socio para acceder a este contenido

tensión en aumento

Piratas del Caribe: EEUU asaltó y detuvo buque tanque frente a la costa de Venezuela

Según el gobierno de EEUU el buque tanque había sido objeto de sanciones por parte de las autoridades por su supuesto comercio con grupos terroristas.

La Marina de EEUU detuvo un petrolero en el Caribe.

EEUU incautó un buque tanque cerca de la costa de Venezuela, sospechoso de transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán, dijo la fiscal general estadounidense Pam Bondi. Horas antes, el presidente Donald Trump había destacado que es la embarcación de este tipo más grande que se haya incautado alguna vez.

"Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de EEUU, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un tanquero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán", escribió Bondi en la red social X.

La funcionaria agregó que el tanquero fue objeto de sanciones durante varios años por parte de EEUU "debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura, y nuestra investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para prevenir el transporte de petróleo sancionado continúa".

Trump anuncia

El miércoles, el presidente Donald Trump confirmó que EEUU había capturado un tanquero frente a las costas de Venezuela, señalando que es el petrolero más grande jamás incautado y agregando que "otras cosas están sucediendo". Es la embarcación de este tipo más grande que se haya incautado alguna vez, sostuvo el mandatario.

"Acabamos de confiscar un petrolero cerca de las costas de Venezuela. Un gran petrolero, muy grande, el más grande que se confiscó alguna vez, de hecho", dijo el mandatario previo a una reunión en la Casa Blanca.

Más tensiones

La medida corre el riesgo de escalar aún más las tensiones con Venezuela, donde Trump ha intensificado una campaña de presión destinada a forzar al líder de la nación, Nicolás Maduro, a dejar el poder.

En respuesta a preguntas de Kristen Holmes de CNN, Trump dijo que no había hablado recientemente con Maduro y se negó a decir quién es el dueño del petrolero incautado.

Estados Unidos lleva ya varios meses en una campaña de presión que ha incluido el envío de miles de militares y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico y repetidas amenazas contra Maduro. Hasta ahora, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones de drogas, y Trump ha sugerido repetidamente que pronto podría haber acciones en tierra.

(Sputnik)

