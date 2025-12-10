Piratas del Caribe: EEUU asaltó y detuvo buque tanque frente a la costa de Venezuela

Trump anuncia

El miércoles, el presidente Donald Trump confirmó que EEUU había capturado un tanquero frente a las costas de Venezuela, señalando que es el petrolero más grande jamás incautado y agregando que "otras cosas están sucediendo". Es la embarcación de este tipo más grande que se haya incautado alguna vez, sostuvo el mandatario.

"Acabamos de confiscar un petrolero cerca de las costas de Venezuela. Un gran petrolero, muy grande, el más grande que se confiscó alguna vez, de hecho", dijo el mandatario previo a una reunión en la Casa Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1998879548713337208&partner=&hide_thread=false #URGENTE | El momento en que Estados Unidos capturó un petrolero de frente a la costa de Venezuela. pic.twitter.com/F8oCj32KIM — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) December 10, 2025

Más tensiones

La medida corre el riesgo de escalar aún más las tensiones con Venezuela, donde Trump ha intensificado una campaña de presión destinada a forzar al líder de la nación, Nicolás Maduro, a dejar el poder.

En respuesta a preguntas de Kristen Holmes de CNN, Trump dijo que no había hablado recientemente con Maduro y se negó a decir quién es el dueño del petrolero incautado.

Estados Unidos lleva ya varios meses en una campaña de presión que ha incluido el envío de miles de militares y un grupo de ataque de portaaviones al Caribe, ataques a supuestas embarcaciones de narcotráfico y repetidas amenazas contra Maduro. Hasta ahora, las fuerzas armadas estadounidenses han matado a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones de drogas, y Trump ha sugerido repetidamente que pronto podría haber acciones en tierra.

(Sputnik)