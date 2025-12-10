Schipani quiere saber si un legislador que manda a su hijo a la escuela pública viola la Constitución

Pedido raro

En su pedido, Schipani reclama evacuar la siguiente consulta: "¿Constituye una violación del art. 124 de la Constitución que un legislador inscriba a su hijo en una escuela pública dependiente del ente autónomo ANEP, en tanto dicha inscripción implica tramitar ante un ente autónomo un asunto a favor de un tercero?"

"Dado que la interpretación de dicho articulo tiene relevancia práctica para el ejercicio de la función parlamentaria, solicito que se recabe dictamen de la Dirección Jurídica y se me comunique su respuesta a la brevedad", reclama.