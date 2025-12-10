Hacete socio para acceder a este contenido

pedido de informes

Schipani quiere saber si un legislador que manda a su hijo a la escuela pública viola la Constitución

Schipani dirigió un pedido de informes a la Dirección Jurídica preguntando si un legislador que envía a su hijo a la escuela pública viola la Constitución.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El caso del senador colorado Andrés Ojeda, acusado de violar el artículo 124 de la Constitución por patrocinar siendo legislador a un particular que litigó con el Estado, comienza a tener consecuencias. Alguna de ellas insólita como el pedido del diputado colorado Felipe Schipani y su reciente pedido de informes.

Schipani dirigió un pedido de informes a la Dirección Jurídica del Parlamento preguntando si un legislador que envía a su hijo a la escuela pública viola la Constitución.

"Presentamos una consulta a la Cámara de Representantes para que la Dirección Jurídica determine, si para un legislador inscribir a un hijo en una escuela pública del ente autónomo ANEP, podría ser interpretado como una violación del artículo 124 de la Constitución", publicó Schipani en su cuenta de X.

Pedido raro

En su pedido, Schipani reclama evacuar la siguiente consulta: "¿Constituye una violación del art. 124 de la Constitución que un legislador inscriba a su hijo en una escuela pública dependiente del ente autónomo ANEP, en tanto dicha inscripción implica tramitar ante un ente autónomo un asunto a favor de un tercero?"

"Dado que la interpretación de dicho articulo tiene relevancia práctica para el ejercicio de la función parlamentaria, solicito que se recabe dictamen de la Dirección Jurídica y se me comunique su respuesta a la brevedad", reclama.

G70JGmUW8AAinc- (1)

