El caso del senador colorado Andrés Ojeda, acusado de violar el artículo 124 de la Constitución por patrocinar siendo legislador a un particular que litigó con el Estado, comienza a tener consecuencias. Alguna de ellas insólita como el pedido del diputado colorado Felipe Schipani y su reciente pedido de informes.
pedido de informes
Schipani quiere saber si un legislador que manda a su hijo a la escuela pública viola la Constitución
Schipani dirigió un pedido de informes a la Dirección Jurídica preguntando si un legislador que envía a su hijo a la escuela pública viola la Constitución.