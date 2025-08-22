Los datos, extraídos de una base de inteligencia militar clasificada del ejercito israelí y difundidos por The Guardian indican que hasta mayo de 2025 solo 8.900 combatientes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP) fueron confirmados como muertos o “probablemente muertos”, frente a un total de 53.000 fallecidos reportados por el Ministerio de Salud de Gaza. Esto equivale a un 83% de víctimas civiles.
Lo que todos saben
Documento interno del ejército israelí revela que el 83% de las muertes en Gaza son civiles
Una investigación de The Guardian reveló que cinco de cada seis palestinos muertos en Gaza son civiles, según cifras internas del ejército israelí. Cifras similares solo se han registrado en episodios como el genocidio de Ruanda o la masacre de Srebrenica.