Mundo Donald Trump |

Renovando el Palacio Real

Donald Trump construirá un salón de baile de 200 millones de dólares en la Casa Blanca

Donald Trump impulsa el mayor proyecto arquitectónico en más de un siglo, han comenzado a demoler parte de la casa Blanca para construir el salón de baile.

 Casa Blanca
 SD
Donald Trump, ya comenzó las demoliciones en la Casa Blanca para construir un salón de baile de 200 millones de dólares, sobre una parte pavimentada del histórico Jardín de Rosas, una intervención que —de concretarse— sería la mayor modificación arquitectónica del edificio presidencial en más de cien años. Especialistas en patrimonio cuestionan que la obra demuele 250 años de historia.

La idea surgió, literalmente, desde las alturas. “Señor, ¿por qué está usted en el tejado?”, le gritó un periodista a Trump mientras inspeccionaba el terreno junto a su arquitecto, James McCrery. El presidente respondió que estaba “explorando el nuevo salón de baile” y se jactó: “Otra forma de gastar mi dinero en este país”.

El proyecto, que Trump y un grupo de donantes privados aseguran financiar, prevé un espacio de más de 8.000 metros cuadrados con capacidad para 650 invitados. Su objetivo, explicó el mandatario, es contar con un lugar permanente para las cenas de Estado que hasta ahora se celebraban en carpas improvisadas sobre los jardines: “Cuando llueve o nieva, es un desastre”, se quejó en una entrevista con NBC News.

Una Casa Blanca “más Mar-a-Lago”

El salón de baile no es la única remodelación en curso. Trump, que hizo su fortuna en la industria de la construcción de Nueva York, ha iniciado una serie de cambios estéticos para acercar la mansión presidencial a la ostentación de su resort Mar-a-Lago en Florida.

El Despacho Oval fue recubierto de dorado “desde las estrellas del techo hasta las estatuas de la chimenea”, y las paredes ahora están llenas de retratos y una gran foto enmarcada de su ficha policial. En los jardines, el presidente mandó a levantar dos enormes mástiles con banderas y a pavimentar áreas verdes del Jardín de Rosas. Incluso prometió remodelar el baño del Dormitorio Lincoln “en un estilo más del siglo XIX”.

El nuevo edificio reemplazará el Ala Este, tradicionalmente ocupado por las oficinas de la Primera Dama. Aún no se ha informado adónde serán trasladadas esas dependencias. Una maqueta oficial muestra un edificio blanco con ventanales altos y molduras doradas, “en armonía con el cuerpo principal de la Casa Blanca”, según la descripción del propio Trump.

“Soy bueno construyendo cosas”

“Llevan más de 150 años queriendo un salón de baile en la Casa Blanca, pero nunca ha habido un presidente que fuera bueno en los salones de baile. Soy bueno construyendo cosas y vamos a construir rápido y a tiempo. Será hermoso, de primera calidad”.

Trump insistió además en que el nuevo pabellón “respetará totalmente el edificio existente”, aunque organizaciones de preservación histórica ya advirtieron que la demolición parcial del Ala Este compromete un patrimonio de 225 años.

Se espera que las obras estén terminadas antes del final de su segundo mandato, en 2029.

