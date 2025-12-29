El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este lunes que su país lanzó una operación contra una zona portuaria de Venezuela donde, según él, los navíos transportaban drogas. "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas. Atacamos todas las embarcaciones y la zona", comentó Trump sin dar mayores detalles.
Tensión en aumento
EEUU atacó una zona portuaria de Venezuela, según Trump
