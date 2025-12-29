EEUU atacó una zona portuaria de Venezuela, según Trump

De ser cierta dicha afirmación, se trataría del primer ataque directo contra el territorio venezolano por parte de EEUU. No obstante, hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial de Caracas sobre esta presunta agresión.

Escalada de amenazas, bloqueos y ataques de EEUU contra Venezuela

El 16 de diciembre, el mandatario de EEUU ordenó un "bloqueo" de los petroleros que entran y salen de Venezuela, incautando incluso un buque capturado cerca de las costas del país caribeño. Anteriormente, Trump había declarado que "no descarta" una posible guerra contra Venezuela tras ordenar lo que llamó un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen del país.

Por su parte, Venezuela ha tildado de "robo" y "piratería" la interceptación de los cargueros por parte de EEUU Asimismo, ha denunciado los bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe como "ejecuciones extrajudiciales", ya que no se presentaron pruebas de que las víctimas mortales tuvieran relación con el tráfico de drogas.

La ofensiva de la Armada de EEUU en el Caribe Sur bombardeó -desde setiembre- a decenas de lanchas y ha matado a más de 100 personas.