Mundo Venezuela | EEUU | Donald Trump

Tensión en aumento

EEUU atacó una zona portuaria de Venezuela, según Trump

"Hubo una gran explosión en la zona portuaria -de Venezuela- donde cargan los barcos ‍con ‌drogas. Atacamos ‍todas las embarcaciones y la ‌zona", comentó Trump.

Donald Trump dijo que EEUU atacó zona portuaria de Venezuela.

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró este lunes que su país lanzó una operación contra ‌una zona portuaria de Venezuela donde, según él, los navíos transportaban drogas. "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos ‍con ‌drogas. Atacamos ‍todas las embarcaciones y la ‌zona", comentó Trump sin dar mayores detalles.

Según el mandatario, el ataque ocurrió después del decomiso de los buques petroleros en el Caribe: "Golpeamos todos los barcos, y ahora golpeamos la zona", insistió Trump. "Gran explosión en zona de muelles" en Venezuela, "golpeamos la zona de implementación" donde se "cargaban los barcos con drogas", aseveró Trump, durante un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su mansión en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

Previamente, en una entrevista radial, citada por The New York Times, el presidente estadounidense comentó que EEUU destruyó una "gran instalación" en su campaña contra Venezuela la semana pasada, aunque no brindó más detalles. "Tienen una gran planta o una gran instalación de donde provienen los barcos (...) Hace dos noches la destruimos", indicó.

De ser cierta dicha afirmación, se trataría del primer ataque directo contra el territorio venezolano por parte de EEUU. No obstante, hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial de Caracas sobre esta presunta agresión.

Escalada de amenazas, bloqueos y ataques de EEUU contra Venezuela

El 16 de diciembre, el mandatario de EEUU ordenó un "bloqueo" de los petroleros que entran y salen de Venezuela, incautando incluso un buque capturado cerca de las costas del país caribeño. Anteriormente, Trump había declarado que "no descarta" una posible guerra contra Venezuela tras ordenar lo que llamó un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen del país.

Por su parte, Venezuela ha tildado de "robo" y "piratería" la interceptación de los cargueros por parte de EEUU Asimismo, ha denunciado los bombardeos estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe como "ejecuciones extrajudiciales", ya que no se presentaron pruebas de que las víctimas mortales tuvieran relación con el tráfico de drogas.

La ofensiva de la Armada de EEUU en el Caribe Sur bombardeó -desde setiembre- a decenas de lanchas y ha matado a más de 100 personas.

FUENTE: Sputnik

Temas

