Trump dice que habló con Maduro pero "sin avances significativos"

Desde el 2 de setiembre, se contabilizan más de 29 embarcaciones destruidas, que presuntamente transportaban droga y más de 100 muertos, según reportan los medios.

Además, EEUU designó al llamado "cartel de los Soles" como organización terrorista extranjera, con la cual vinculan al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su Gobierno.

Trump y la guerra

Hace pocas semanas, Trump dijo que los días de Maduro como jefe de Estado de Venezuela estaban contados, aunque aseguró que Washington no tenía planes de declarar la guerra a Caracas.

El mandatario estadounidense también declaró al presidente venezolano y sus aliados gubernamentales como una "organización terrorista extranjera" y anunció un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

(Sputnik)