Mundo Nicolás Maduro | Venezuela |

¿diálogo?

Trump dice que habló con Maduro pero "sin avances significativos"

"Hablé con él... bastante recientemente, razonablemente, pero no se obtuvo ningún resultado significativo", respondió Trump.

 Sputnik
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que habló recientemente con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pero indicó que el diálogo no arrojó avances significativos.

"Hablé con él... bastante recientemente, razonablemente, pero no se obtuvo ningún resultado significativo", respondió Trump al ser preguntado si había dialogado con Maduro.

El Gobierno de Donald Trump inició en agosto un despliegue militar en el Caribe con tres buques con 4.000 soldados, cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de un plan contra el narcotráfico.

Desde el 2 de setiembre, se contabilizan más de 29 embarcaciones destruidas, que presuntamente transportaban droga y más de 100 muertos, según reportan los medios.

Además, EEUU designó al llamado "cartel de los Soles" como organización terrorista extranjera, con la cual vinculan al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de su Gobierno.

Trump y la guerra

Hace pocas semanas, Trump dijo que los días de Maduro como jefe de Estado de Venezuela estaban contados, aunque aseguró que Washington no tenía planes de declarar la guerra a Caracas.

El mandatario estadounidense también declaró al presidente venezolano y sus aliados gubernamentales como una "organización terrorista extranjera" y anunció un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país sudamericano.

(Sputnik)

