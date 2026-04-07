El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU) canceló de forma sorpresiva una rueda de prensa prevista para este 7 de abril, pocas horas antes de que venciera el "plazo" fijado por el presidente Donald Trump en el marco de la escalada con Irán.
En plena tensión
EEUU suspendió una rueda de prensa clave previo al vencimiento del "plazo" para Irán
La conferencia estaba programada para las 08 horas y tenía como objetivo informar sobre el desarrollo de la operación militar estadounidense contra Irán.