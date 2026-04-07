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Mundo EEUU | Trump | operación militar

En plena tensión

EEUU suspendió una rueda de prensa clave previo al vencimiento del "plazo" para Irán

La conferencia estaba programada para las 08 horas y tenía como objetivo informar sobre el desarrollo de la operación militar estadounidense contra Irán.

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© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson (vía Sputnik)
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El Departamento de Defensa de Estados Unidos (EEUU) canceló de forma sorpresiva una rueda de prensa prevista para este 7 de abril, pocas horas antes de que venciera el "plazo" fijado por el presidente Donald Trump en el marco de la escalada con Irán.

Según consignó la agencia de noticias Sputnik, el calendario oficial del Pentágono, la comparecencia estaba programada para las 08:00 hora local (00:00 GMT) y tenía como objetivo informar sobre el desarrollo de la operación militar estadounidense contra Irán. En la instancia iban a participar el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

La anunciada actividad fue suspendida sin que hasta el momento se hayan brindado explicaciones públicas sobre los motivos de la cancelación.

El último "plazo" de Trump

La decisión se produce en un contexto de creciente tensión. En la víspera, Trump sostuvo que el Ejército estadounidense sería capaz de destruir Irán “en una sola noche”, e incluso deslizó que esa posibilidad podría concretarse el propio martes 7 de abril.

Días antes, el 26 de marzo, el mandatario había anunciado una pausa de diez días en los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, con vencimiento inicial a las 20:00 del 6 de abril (00:00 GMT del 7 de abril). Posteriormente, la Casa Blanca resolvió extender ese plazo por 24 horas adicionales.

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