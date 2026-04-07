EEUU suspendió una rueda de prensa clave previo al vencimiento del "plazo" para Irán

Según consignó la agencia de noticias Sputnik, el calendario oficial del Pentágono, la comparecencia estaba programada para las 08:00 hora local (00:00 GMT) y tenía como objetivo informar sobre el desarrollo de la operación militar estadounidense contra Irán. En la instancia iban a participar el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.