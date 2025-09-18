EEUU vetó en Consejo de Seguridad de ONU moción para un alto el fuego en Gaza

A principios de junio, EEUU vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que también exigía un alto el fuego permanente en Gaza y solicitaba la eliminación de las restricciones al suministro de ayuda humanitaria al enclave.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su decepción por el fracaso de la resolución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticiasONU/status/1968756634743710030&partner=&hide_thread=false URGENTE. Estados Unidos VETA en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para un alto el fuego en #Gaza, que pedía abrir el acceso a la ayuda y la liberación de los rehenes.



A FAVOR: 14

EN CONTRA: 1 (Estados Unidos)

ABSTENCIONES: 0 pic.twitter.com/Q39Vp4ctwL — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 18, 2025

Ofensiva y genocidio

El pasado 16 de setiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza e instaron a sus vecinos a moverse al sur del río Habesor, fuera del recinto urbano, convertido en "una zona de combate peligrosa".

La ofensiva israelí en la Franja de Gaza estalló después que el movimiento palestino Hamás atacara el sur de Israel.

La cifra de gazatíes muertos supera los 64.100 y el número de heridos está por encima de los 165.900, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.

(Sputnik)