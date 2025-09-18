EEUU vetó en Consejo de Seguridad de ONU moción para un alto el fuego en Gaza

EEUU vetó este jueves de nuevo un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes restantes.
Los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor de la resolución, redactada por los 10 integrantes no permanentes del mecanismo, y que exigía un "alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza".
Además, el documento instaba a Israel a levantar todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria al enclave y a garantizar su distribución sin trabas a la población civil.
A principios de junio, EEUU vetó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que también exigía un alto el fuego permanente en Gaza y solicitaba la eliminación de las restricciones al suministro de ayuda humanitaria al enclave.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su decepción por el fracaso de la resolución.
Ofensiva y genocidio
El pasado 16 de setiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron una ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza e instaron a sus vecinos a moverse al sur del río Habesor, fuera del recinto urbano, convertido en "una zona de combate peligrosa".
La ofensiva israelí en la Franja de Gaza estalló después que el movimiento palestino Hamás atacara el sur de Israel.
La cifra de gazatíes muertos supera los 64.100 y el número de heridos está por encima de los 165.900, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.
Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.
Desde la ONU calificaron la operación militar israelí como un "castigo colectivo" contra el pueblo palestino.
(Sputnik)