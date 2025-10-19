Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Trump | No kings |

"No a los reyes"

EE.UU. vivió una histórica jornada de protestas contra Trump bajo el lema "No Kings"

Más de siete millones de personas se manifestaron en 2.700 ciudades para rechazar lo que consideran actitudes autoritarias de Trump. El movimiento denunció abusos de poder y defendió la democracia.

Multitudinaria jornada de protestas en EE.UU.
Por Redacción de Caras y Caretas

EE.UU. fue escenario este sábado de una de las mayores movilizaciones ciudadanas de los últimos años. Más de siete millones de personas se congregaron en 2.700 ciudades y localidades del país en el marco de la jornada nacional de protesta denominada “No Kings”, una iniciativa que expresó el rechazo a lo que los organizadores describen como “tendencias autoritarias” y “abusos de poder” del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones, que se desarrollaron en un clima mayormente pacífico, combinaron marchas, actos culturales y expresiones artísticas en calles, plazas y parques de todo el país. Según los convocantes, se trata de la mayor movilización desde el inicio del segundo mandato de Trump, un reflejo del creciente malestar ante su estilo de gobierno.

Uno de los ejes centrales fue la política migratoria de la actual administración. En Nueva York, la activista Nadja Rutkowski, inmigrante alemana, denunció la persecución a personas en situación irregular:

“La gente está siendo secuestrada en las calles. Lo sabemos, lo vemos, está pasando en tiempo real. Así que tenemos que levantarnos”, afirmó ante miles de asistentes.

“No Kings”

Los organizadores del movimiento explicaron que el nombre “No Kings” (“No a los reyes”) alude a la percepción de que Trump actúa como un monarca, desconociendo principios democráticos.

“En Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Frente a las críticas, Trump declaró a medios locales que estaba al tanto de las manifestaciones, pero negó “cualquier aspiración monárquica”. Sin embargo, su equipo de comunicación publicó luego un video generado por inteligencia artificial en la plataforma X, en el que se lo muestra vestido con atuendo real y una corona, saludando desde un balcón, lo que reavivó la polémica.

Defensa de la democracia

Las protestas fueron respaldadas por defensores de la Primera Enmienda, quienes las consideraron una expresión legítima de la libertad de expresión. En contrapartida, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros legisladores republicanos condenaron las movilizaciones, calificándolas como “actos de odio hacia Estados Unidos”.

Para muchos de los participantes, el actual gobierno ha abierto las puertas a formas de autoritarismo que evocan las dictaduras de las que huyeron en sus países de origen. La jornada de protesta, más allá de su masividad, se consolidó como una advertencia ciudadana sobre el rumbo político de la nación y una defensa colectiva de los valores democráticos estadounidenses.

