El comunicado de la familia del Indio Solari que puso fin al emotivo velorio popular

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, expresó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El buen gesto del Indio Solari antes de partir

En el comunicado, también recordaron que el músico “anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”. “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, dijeron.

“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, concluyeron.