Tras la noticia de que (Carlos Alberto) El Indio Solari, falleció en la madrugada del viernes 5 de junio a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, las misas ricoteras (homenajes populares a Solari) no se detuvieron ni por la lluvia.
¿Era todo?, pregunté
El comunicado de la familia del Indio Solari que puso fin al emotivo velorio popular
Después de una multitudinaria y emotiva despedida al Indio Solari en Avellaneda, su familia emitió un comunicado en el que anunció el fin de su velorio.