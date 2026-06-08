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Mundo Indio Solari | familia | comunicado

¿Era todo?, pregunté

El comunicado de la familia del Indio Solari que puso fin al emotivo velorio popular

Después de una multitudinaria y emotiva despedida al Indio Solari en Avellaneda, su familia emitió un comunicado en el que anunció el fin de su velorio.

Una multitud despidió al Indio Solari en Argentina.

Una multitud despidió al Indio Solari en Argentina.

 EFE
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Por Redacción Caras y Caretas

Tras la noticia de que (Carlos Alberto) El Indio Solari, falleció en la madrugada del viernes 5 de junio a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, las misas ricoteras (homenajes populares a Solari) no se detuvieron ni por la lluvia.

Fin del velorio popular del ídolo

Desde el día de la muerte del icónico artista argentino, su familia mantuvo varias comunicaciones para organizar un velatorio popular a la altura de lo que esperaban sus seguidores. Ante la negativa del Gobierno Nacional de realizar el velorio de Solari en Casa Rosada o el Congreso, la posta fue la tomó la gobernación de la provincia de Buenos Aires que permitió que se realice en un predio de Avellaneda (sur de Buenos Aires) la despedida oficial que comenzó a las 11 hs. del domingo 7 y terminó este lunes de mañana tras la llegada de el último fanático y una carta publicada en redes sociales por la familia del Indio Solari.

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Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”, escribió la familia Solari.

“Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, expresó la familia del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El buen gesto del Indio Solari antes de partir

En el comunicado, también recordaron que el músico “anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”. “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, dijeron.

Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, concluyeron.

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