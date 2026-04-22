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Mundo Irán | combustible | aerolíneas

Efectos de la guerra

El conflicto con Irán impacta al sector aeronáutico: aerolíneas recortan vuelos ante escalada de combustibles

Inversores alertan: el alza del combustible por el conflicto con Irán fuerza recortes masivos de vuelos y amenaza la rentabilidad de las aerolíneas.

Aerolíneas ven afectada su operativa por la guerra de EEUU contra Irán

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Mientras los mercados globales intentan asimilar las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el sector de la aviación ha comenzado a emitir señales de alerta. El encarecimiento sostenido del combustible de aviación, derivado del conflicto con la República Islámica de Irán, está forzando a las principales aerolíneas del mundo a recortar su oferta de vuelos justo en el umbral del pico de demanda estival.

Recortes de capacidad en las grandes ligas

Según informes de MarketWatch, compañías de la talla de United Airlines, Delta Air Lines, Air Canada y KLM ya han iniciado ajustes en su programación. El caso más drástico se observa en Europa, donde la alemana Lufthansa anunció el recorte de 20.000 vuelos hasta el próximo mes de octubre.

Para los analistas financieros, estos movimientos sugieren que el mercado podría estar subestimando la duración del impacto económico. Pese a que el presidente de EE.UU., Donald Trump, extendió recientemente el alto el fuego, la incertidumbre persiste y las empresas están optando por la cautela operativa antes que por el crecimiento.

El combustible: Un desafío estructural

El precio del crudo se ha convertido en el principal factor de inestabilidad. Los datos son contundentes:

  • Costos operativos: El combustible representa entre el 25 % y 30 % de los gastos totales de una aerolínea, siendo el segundo costo más alto después de la mano de obra.

  • Previsiones a la baja: United Airlines redujo su previsión de crecimiento para 2026 en un 5 %, mientras que Alaska Airlines suspendió sus estimaciones anuales debido a la volatilidad del mercado energético.

  • Déficit de suministro: Se estima que el conflicto ha retirado del mercado global entre 650 y 850 millones de barriles de petróleo.

Europa en la zona de riesgo

La situación es especialmente crítica para el continente europeo, que importa cerca del 60 % de su combustible de aviación desde Oriente Medio. Gran parte de este suministro transita por el Estrecho de Ormuz, una arteria estratégica hoy amenazada por las hostilidades.

Patrick De Haan, analista de GasBuddy, advierte que el sector ha pasado de una fase de "preocupación" a una de "disrupción probable", agravada por la disminución de la capacidad de refinado en suelo europeo.

Modernización frenada

Aunque las aerolíneas buscan mitigar el impacto mediante el uso de aeronaves más eficientes, las restricciones en las cadenas de suministro de Boeing y Airbus —con listas de espera que se extienden por años— impiden una renovación de flota lo suficientemente rápida como para compensar el alza de los costos energéticos a corto plazo.

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