El horror en Ofer: "Tengo las manos paralizadas por la tortura"

+972 y Local Call obtuvieron testimonios de diecinueve palestinos, algunos de los cuales están detenidos actualmente, y hablaron a través de sus abogados del grupo israelí de derechos humanos HaMoked; otros estuvieron recluidos anteriormente en el centro de Ofer y fueron liberados y devueltos a Gaza. Revelaron condiciones “similares, y en algunos casos idénticas” a las de Sde Teiman, como explicó la abogada Nadine Abu Arafeh, de HaMoked.

Los palestinos de Ofer afirman estar esposados y, en algunos casos, encadenados por los pies veinticuatro horas al día –incluso mientras duermen, comen o van al baño–, con la excepción de una breve ducha que se les permite, como mucho, una vez a la semana. También describen las palizas que les propinan los guardias –en una ocasión, hasta la muerte–, las humillaciones constantes, el hacinamiento extremo y la falta de higiene básica.

Los gazatíes recluidos en el centro de Ofer, adyacente a la antigua prisión del mismo nombre, forman parte de los detenidos palestinos que Israel clasifica como “combatientes ilegales”. Como tales, pasan por un procedimiento legal muy breve: normalmente, consiste en una audiencia de tres minutos llevada a cabo a través de Zoom, en la que se les acusa de “apoyo al terrorismo” y tras la cual se prorroga su detención otros seis meses o hasta “el final de la guerra”.

Según HaMoked, en diciembre de 2024 había 1.772 “combatientes ilegales” recluidos en cárceles israelíes bajo la jurisdicción del Sistema Penitenciario de Israel (IPS, por sus siglas en inglés). Aunque el ejército no ha revelado el número exacto de detenidos en el centro de Ofer, las estimaciones apuntan a que actualmente hay cientos de reclusos.

En un principio, los abogados de los detenidos palestinos esperaban que el centro de Ofer sirviera como centro temporal de tránsito, en el que se recluyera a los detenidos por un breve periodo de tiempo antes de trasladarlos a la prisión de Ofer o a otras prisiones civiles supervisadas por el IPS. Y aunque el IPS se jactaba recientemente de endurecer las condiciones de los detenidos palestinos, los abogados esperaban que un mayor control de las prisiones civiles pudiera derivar en unas condiciones de vida algo más humanas. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del ejército israelí de que “está previsto trasladar a los detenidos al IPS”, HaMoked sigue reuniéndose con los detenidos que permanecen en el centro de Ofer desde mayo de 2024.

“Uno de los jóvenes detenidos con nosotros fue asesinado”

En mayo, tras las crecientes revelaciones de graves maltratos contra detenidos en Sde Teiman –incluidos casos de muerte e incluso violación–, un grupo de cinco organizaciones israelíes de derechos humanos presentó una petición ante el Tribunal Superior de Justicia argumentando que las condiciones en el centro violaban la legislación israelí vigente. Finalmente, el tribunal se puso de parte de los peticionarios y en septiembre dictaminó que “la detención de personas en el centro de Sde Teiman, o en cualquier centro de detención, debe cumplir con los requisitos legales”.

Aunque el tribunal no llegó a ordenar el cierre de Sde Teiman, gradualmente, el centro se convirtió en un centro de tránsito. En los últimos meses, los detenidos palestinos simplemente han sido sometidos a un control en Sde Teiman antes de ser devueltos a Gaza o trasladados al centro de Ofer. Pero los abusos no han cesado: simplemente se han reubicado.

“Los testimonios de detenidos que estuvieron recluidos o siguen recluidos en el centro de Ofer indican que el Estado hace caso omiso de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las condiciones de detención en el centro de Sde Teiman”, explicó Abu Arafeh, de HaMoked.

Según un palestino que estuvo recluido en Sde Teiman y posteriormente fue trasladado a Ofer, la principal diferencia entre las dos instalaciones es que en Ofer se permite a los detenidos permanecer de pie en sus celdas, mientras que en Sde Teiman se les obligaba a permanecer arrodillados todo el día. Otro detenido que habló con HaMoked dijo que la principal “mejora” en Ofer en comparación con Sde Teiman es que “hay un Corán en la celda y se nos permite rezar”.

Una diferencia crucial, sin embargo, es que mientras Sde Teiman recibió cierta atención internacional, se sabe muy poco de lo que está ocurriendo en Ofer, y apenas ha recibido cobertura en los medios de comunicación internacionales.

Rafiq, un hombre de 59 años del norte de Gaza, fue detenido en noviembre de 2023. Tras pasar una semana en Sde Teiman, fue trasladado a Ofer. “Todos sufrimos el mismo nivel de tortura, humillación e insultos”, declaró a +972 y Local Call. “Nos trataban como si no fuéramos a volver a ver a nuestras familias en Gaza. Pensé que no saldría con vida de la cárcel. Uno de los jóvenes detenidos con nosotros fue asesinado durante su liberación: [los soldados] le golpearon en la cabeza y murió al instante”, continuó. “Perdí 43 kilos durante mi detención debido a la falta de alimentos. El único consuelo que tenía era pensar en mi familia, lo que me ayudaba a disociarme de la realidad del encarcelamiento”.

Tras pasar cerca de un mes dentro de Ofer, Rafiq fue liberado y devuelto a Gaza, pero ha seguido sufriendo por sus experiencias allí. “Tengo las manos paralizadas a causa de la tortura, y estoy tomando una medicación psiquiátrica muy fuerte. Camino muchos kilómetros a diario para agotarme y poder dormir. He perdido la vida por culpa de esa detención”.

Esposado día y noche, incluso en el baño

Según los testimonios facilitados a HaMoked, explicó Abu Arafeh, los detenidos en el centro de Ofer soportan “duras condiciones, muy alejadas de las normas mínimas exigidas para satisfacer sus necesidades básicas. Esto indica violaciones de sus derechos como detenidos y como seres humanos, lo que da la sensación de que, en muchos casos, estas condiciones equivalen a tortura”.

Todos los detenidos que estuvieron recluidos recientemente en Ofer, salvo dos, describieron que los mantenían esposados dentro de sus celdas. Un recluso de 28 años dijo que a los detenidos sólo les quitaban las esposas de las manos “media hora a la semana, para ducharse”, y otro informó de que llevar esposas las 24 horas del día le provocaba “entumecimiento” en las manos.

Un hombre de 48 años, padre de tres hijos, que fue detenido en marzo de 2024 en su domicilio de la ciudad de Gaza, declaró que los soldados israelíes le dijeron: “Sabemos que no estás relacionado con el 7 de octubre, pero sabemos que tienes información sobre Hamás y sus operativos”. Lo trasladaron al centro de Ofer, donde permaneció esposado “día y noche”.

Según los testimonios, la humillación y la violencia forman parte de la vida cotidiana en Ofer, donde los guardias golpean a los detenidos para divertirse. Un preso de 23 años declaró que, en comparación con Sde Teiman, “en la sala se nos permite estar de pie”, pero “cada vez que me muevo de una zona a otra, me pegan”.

“Cada vez que los guardias pasan por el pasillo, los detenidos tienen que tumbarse en el suelo boca abajo, y el que no obedece es castigado y golpeado en las manos”, dijo un detenido de 32 años. “Los agentes nos insultan todo el día”.

Muchos detenidos hablaron de una alimentación pobre e inadecuada, con comidas diarias idénticas que consisten principalmente en cuatro rebanadas de pan blanco con una cucharadita de mermelada, queso o chocolate para untar, sin ninguna fuente de proteínas. “A veces hay labneh o queso, ocasionalmente una pequeña cantidad de atún”, declaró un preso. “Aparte de eso, no hay nada: ni huevos, ni carne, ni pollo”.

“La comida llega en pésimas condiciones”, declaró un detenido que está actualmente en Ofer. “Por la mañana nos dan tres rebanadas de pan, una de ellas con un poco de mermelada. Antes nos daban cinco rebanadas, pero últimamente la cantidad se ha reducido. Además del pan, cada persona recibe un tomate”.

Un detenido gazatí de 32 años que fue arrestado en el hospital Al-Shifa declaró que “todos los presos han perdido entre 20 y 30 kilos”. Los detenidos también informaron de que las celdas de la prisión están extremadamente masificadas, y que muchos sufren enfermedades cutáneas debido a las malas condiciones higiénicas.

Un hombre de 28 años, padre de dos hijos, que fue detenido en marzo de 2024, también en Al-Shifa, dijo que había 16 personas recluidas en una celda diseñada para 12 personas. “Los que hay de más no tienen colchones, así que nos turnamos”, explicó. Los que no tienen cama se ven obligados a dormir en colchones de dos centímetros de grosor colocados en el suelo de la celda.

“Una vez a la semana se nos permite cambiarnos de calzoncillos y ducharnos con agua fría”, añadió. “La ropa no se cambia. Cada una o dos semanas, nos dan un solo rollo de papel higiénico para todos los detenidos. Sólo se proporciona jabón durante la ducha”.

En Ofer no hay servicio de lavandería, por lo que los detenidos se ven obligados a lavar la única prenda de ropa que les ha sido asignada –un chándal gris que algunos llevan puesto desde hace cuatro meses– en el lavabo o el retrete de la celda. Las duchas se permiten una vez a la semana o cada tres semanas, según algunos testimonios, durante las cuales los presos pueden recibir ropa interior nueva.

“Cuando había casos de sarna en la celda, se nos permitía ducharnos una vez a la semana”, relató un preso que lleva en el centro de Ofer desde abril. “Pero después de recuperarnos, volvimos a la horrible rutina. No hay cepillos de dientes y en la celda sólo hay jabón a veces”.

Un preso de la ciudad de Gaza declaró que lo dejaban esposado cuando iba al baño y no le permitían asearse. Para ducharse, dijo, les dan “menos de tres minutos”, y añadió que tenía que lavarse con “detergente para limpiar el suelo”.

Sueño con ver la luz del sol

Resulta inquietante que algunos de los detenidos descubrieran que estaban recluidos en el centro de Ofer durante las reuniones con abogados de HaMoked, semanas o incluso meses después de llegar al centro.

Un hombre de 66 años, padre de cuatro hijos, que fue detenido en su casa de Rafah en mayo de 2024, fue trasladado a Sde Teiman y posteriormente a Ofer. “[Hasta finales de octubre] no supe que estaba en Ofer”, dijo a su abogado. “Tuve una vista a través de Zoom. Me dijeron que estaba detenido hasta el final de la guerra, acusado de pertenecer a una organización terrorista. Soy maestro de escuela, no estoy relacionado con Hamás ni con ninguna actividad hostil hacia Israel”.

Para los detenidos, reunirse con un abogado puede ser la única oportunidad que tienen de salir de sus celdas. “No hay papel ni bolígrafos, así que no podemos presentar quejas”, señaló un detenido, que fue arrestado en Khan Younis en febrero. “Intentamos hacer peticiones a través del shawish [un preso que habla hebreo asignado para servir de enlace con los guardias], pero la situación no mejora. Sueño con ver la luz del sol, aunque sólo sea una vez”.

Sin embargo, las visitas de los abogados también han tenido un alto coste para otros detenidos. Un joven de 26 años declaró que cuando un abogado se reúne con un preso, sacan a todos los demás de la celda y les ponen grilletes, les vendan los ojos y les obligan a tumbarse mientras dura la visita. “Rezo para que [los abogados] no vengan a visitarnos”, dijo. “Es la pesadilla de todos los detenidos”.

En respuesta a las preguntas formuladas para este artículo, un portavoz del ejército israelí afirmó que “los detenidos recluidos en el centro de detención militar de Ofer son aquellos que han sido declarados implicados en actividades terroristas y han sido sometidos a un control judicial ante un juez del Tribunal de Distrito”. El portavoz rechazó “las alegaciones de maltrato sistemático contra los detenidos, incluso mediante violencia o tortura” en Ofer, señalando que los maltratos son “contrarios a la ley y a las órdenes de las FDI” y que el centro “se graba regularmente y está bajo la supervisión de los mandos”.

El portavoz también afirmó, en contra de los testimonios, que los detenidos en Ofer reciben mantas, un colchón, productos de higiene, ropa, tres comidas al día y “atención médica adecuada”. Aunque “la mayoría de los detenidos no están esposados”, añadió el portavoz, en ciertos casos “se toma la decisión individual de esposar a un detenido de forma que no se le impida comer, ducharse o ir al baño”.

----------------

Este artículo se publicó originalmente en +972 Magazine.

Traducción de Paloma Farré.