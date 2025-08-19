Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Alexandre De Moraes | The Washington Post | Juez

Bajo la lupa global

"El juez que desafía a Trump": perfil de Alexandre de Moraes en The Washington Post

El perfil señala que las decisiones de Moraes en defensa de las instituciones brasileñas lo han convertido en un símbolo de resistencia contra los intentos de golpe de Estado impulsados por seguidores de Bolsonaro.

Por Redacción de Caras y Caretas

El diario estadounidense The Washington Post publicó este lunes un extenso perfil sobre Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, al que presenta como “el juez que se enfrenta a Trump”. El artículo lo describe como una figura clave en la defensa de la democracia brasileña, pero también como blanco de sanciones, ataques mediáticos y represalias políticas a escala internacional.

El informe recuerda que Moraes ha sido objeto de sanciones impuestas por Estados Unidos y de medidas económicas impulsadas por el expresidente Donald Trump, quien fijó nuevos aranceles contra Brasil en respuesta directa a sus fallos contra sectores de la extrema derecha. A esa presión se suman las críticas de Elon Musk, dueño de la plataforma X, quien lo acusa de censura y persecución política.

Pese a este escenario, The Washington Post subraya que Moraes mantiene una postura inquebrantable. “Haremos lo correcto”, aseguró el ministro, según recoge la publicación, que lo retrata en un inusual momento de calma mientras observaba un partido de Corinthians, su club favorito, como un breve respiro frente al asedio político y mediático.

El perfil señala que las decisiones de Moraes en defensa de las instituciones brasileñas lo han convertido en un símbolo de resistencia contra los intentos de golpe de Estado impulsados por los seguidores de Jair Bolsonaro. Esa firmeza, sin embargo, ha multiplicado sus adversarios y reforzado su exposición internacional.

Para sus aliados, el ministro representa un dique frente a la erosión del Estado de derecho en Brasil. Sus críticos, en cambio, lo acusan de actuar con autoritarismo y concentrar demasiado poder en el STF.

El matutino sintetiza la dualidad de su figura en una frase: “el juez que se resiste a Trump”. Entre sanciones, ataques de magnates tecnológicos y represalias diplomáticas, Alexandre de Moraes aparece retratado como un magistrado dispuesto a sostener su cruzada institucional más allá de las fronteras brasileñas.

