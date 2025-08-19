"El juez que desafía a Trump": perfil de Alexandre de Moraes en The Washington Post

Un juez bajo la lupa global

El perfil señala que las decisiones de Moraes en defensa de las instituciones brasileñas lo han convertido en un símbolo de resistencia contra los intentos de golpe de Estado impulsados por los seguidores de Jair Bolsonaro. Esa firmeza, sin embargo, ha multiplicado sus adversarios y reforzado su exposición internacional.

Para sus aliados, el ministro representa un dique frente a la erosión del Estado de derecho en Brasil. Sus críticos, en cambio, lo acusan de actuar con autoritarismo y concentrar demasiado poder en el STF.

El matutino sintetiza la dualidad de su figura en una frase: “el juez que se resiste a Trump”. Entre sanciones, ataques de magnates tecnológicos y represalias diplomáticas, Alexandre de Moraes aparece retratado como un magistrado dispuesto a sostener su cruzada institucional más allá de las fronteras brasileñas.