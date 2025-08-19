El diario estadounidense The Washington Post publicó este lunes un extenso perfil sobre Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, al que presenta como “el juez que se enfrenta a Trump”. El artículo lo describe como una figura clave en la defensa de la democracia brasileña, pero también como blanco de sanciones, ataques mediáticos y represalias políticas a escala internacional.
Bajo la lupa global
"El juez que desafía a Trump": perfil de Alexandre de Moraes en The Washington Post
El perfil señala que las decisiones de Moraes en defensa de las instituciones brasileñas lo han convertido en un símbolo de resistencia contra los intentos de golpe de Estado impulsados por seguidores de Bolsonaro.