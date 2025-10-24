Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo China | XV Plan Quinquenal | Xi Jinping

desarrollo y modernización

El Partido Comunista de China define su rumbo con el XV Plan Quinquenal

El Comité Central del Partido Comunista de China aprobó las directrices del XV Plan Quinquenal, centrado en la innovación, el desarrollo verde y la mejora del bienestar social.

China emite normas judiciales para castigar a separatistas de la Independencia de Taiwán.

La máxima dirección de China concluyó una reunión decisiva que marca el rumbo del país para los próximos cinco años y más allá. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció importantes discursos y ofreció observaciones explicativas sobre el borrador de recomendaciones durante la sesión.

Durante la reunión, de cuatro días, se examinaron y aprobaron las recomendaciones para la elaboración del XV Plan Quinquenal, un programa de desarrollo económico y social para el periodo 2026-2030 y una hoja de ruta para la modernización de China.

De cara al periodo 2026-2030, el Comité Central del PCCh instó a priorizar el pueblo y perseguir un desarrollo de alta calidad y planteó metas como mejorar la autosuficiencia científica y tecnológica y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, llamó a robustecer el mercado doméstico, promover una apertura de alto estándar, acelerar la modernización agrícola y fomentar la transición verde.

El Comité Central destacó la necesidad de fortalecer la creación de empleo y abordar las preocupaciones del pueblo. Finalmente, instó a salvaguardar la seguridad de los productos alimenticios y farmacéuticos y mejorar la gestión de la seguridad pública.

(Vía CGTN Español, Beijing)

