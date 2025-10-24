La máxima dirección de China concluyó una reunión decisiva que marca el rumbo del país para los próximos cinco años y más allá. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, pronunció importantes discursos y ofreció observaciones explicativas sobre el borrador de recomendaciones durante la sesión.
desarrollo y modernización
El Partido Comunista de China define su rumbo con el XV Plan Quinquenal
El Comité Central del Partido Comunista de China aprobó las directrices del XV Plan Quinquenal, centrado en la innovación, el desarrollo verde y la mejora del bienestar social.