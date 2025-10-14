Mueren cuatro palestinos en ataques del Ejército de Israel pese al acuerdo de alto el fuego

Por otra parte, al menos una persona ha muerto en otro ataque con dron contra la localidad de Al Fajari, al este de Jan Yunis (sur), sin que por ahora hayan trascendido más detalles y sin que el Ejército de Israel haya emitido comunicado alguno sobre lo acaecido.

Advertencia de Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido varias advertencias a la población gazatí contra la posibilidad de acercarse a zonas en las que los militares aún siguen presentes tras su repliegue parcial antes de la entrada en vigor del alto el fuego, que está en pie desde la jornada del domingo y tras el que ya se han registrado denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas israelíes.

Los ataques han tenido lugar después de que Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) pactaran el inicio de la aplicación de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego y la liberación de israelíes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre --que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según Israel-- y cientos de palestinos encarcelados en Israel.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha cerca de 67.900 muertos y más de 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.