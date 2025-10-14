¿Por qué Venezuela cerró su embajada en Noruega?

Un cierre con peso simbólico

El cierre de la embajada venezolana en Oslo tiene un significado político relevante. Noruega fue un actor central en los procesos de mediación entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, organizando rondas de diálogo desde 2019. Las relaciones se tensionaron aún más luego de que le concedieran el premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado.

El gesto también sugiere un viraje en la estrategia internacional del chavismo con menos énfasis en el eje europeo y más foco en la cooperación con África, Asia y América Latina. Este cambio coincide con el discurso del presidente Maduro sobre la construcción de un “mundo multicéntrico y pluripolar”, en contraposición al orden global dominado por las potencias occidentales.

El comunicado oficial insiste en que las decisiones adoptadas buscan “defender la soberanía nacional” y contribuir a un nuevo orden internacional “basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión”. En los hechos, Venezuela enfrenta restricciones financieras, sanciones internacionales y limitaciones logísticas que condicionan su capacidad de mantener una amplia red diplomática.