Embajada de EEUU ataca a Moraes tras condena de Bolsonaro

En una publicación en redes sociales, la embajada estadounidense describió la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) como "un capítulo más en la compleja persecución y censura" y calificó al juez Alexandre de Moraes de "violador de derechos humanos".
"Ayer, cuatro de los cinco jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil condenaron al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión. Esta decisión es un capítulo más en la compleja persecución y censura contra el juez Moraes, un violador de derechos humanos sancionado, que ataca a Bolsonaro y sus partidarios. Tomamos este grave acontecimiento con la máxima seriedad", se lee en la publicación.
El jueves, la Embajada de Estados Unidos en Brasil ya había emitido un comunicado republicando una declaración del Secretario de Estado, Marco Rubio. En el texto, Rubio profirió nuevas amenazas contra Brasil por la condena de Bolsonaro. "Continúa la persecución política del violador de derechos humanos Alexandre de Moraes, quien, junto con otros miembros del Tribunal Supremo brasileño, decidió injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá adecuadamente a esta cacería de brujas", escribió.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió a las amenazas afirmando que la democracia brasileña no se dejará intimidar por ellas. "Seguiremos defendiendo la soberanía del país frente a agresiones e intentos de injerencia, provengan de donde provengan. Amenazas como la lanzada hoy por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una declaración que ataca a la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes del caso, no intimidarán nuestra democracia", se lee en el comunicado.
Condena histórica del Supremo Tribunal
El jueves (11), cuatro de los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal votaron a favor de condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados en el caso conocido como "Trama Golpeadora". Fue la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente fue condenado por intento de golpe de Estado e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.
Además de la condena de 27 años y 3 meses de prisión, el juicio estipula que Bolsonaro y los demás acusados deberán pagar conjuntamente 30 millones de reales en concepto de indemnización. Entre los acusados, se encuentran militares que podrían ser destituidos, y los policías implicados ya han sido destituidos.