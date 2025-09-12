Embajada de EEUU ataca a Moraes tras condena de Bolsonaro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil respondió a las amenazas afirmando que la democracia brasileña no se dejará intimidar por ellas. "Seguiremos defendiendo la soberanía del país frente a agresiones e intentos de injerencia, provengan de donde provengan. Amenazas como la lanzada hoy por el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una declaración que ataca a la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes del caso, no intimidarán nuestra democracia", se lee en el comunicado.

.@UnderSecPD: Ontem, quatro dos cinco ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura do ministro Moraes, um violador de direitos humanos… https://t.co/lCpYFp6GdT — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) September 12, 2025

Condena histórica del Supremo Tribunal

El jueves (11), cuatro de los cinco magistrados de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal votaron a favor de condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados en el caso conocido como "Trama Golpeadora". Fue la primera vez en la historia de Brasil que un expresidente fue condenado por intento de golpe de Estado e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho.

Además de la condena de 27 años y 3 meses de prisión, el juicio estipula que Bolsonaro y los demás acusados deberán pagar conjuntamente 30 millones de reales en concepto de indemnización. Entre los acusados, se encuentran militares que podrían ser destituidos, y los policías implicados ya han sido destituidos.