Rusia considera acto de agresión el bloqueo de EEUU contra Venezuela

Nebenzia también advirtió que las acciones de EEUU en Venezuela podrían sentar un precedente para futuros usos de la fuerza contra países latinoamericanos, en línea con la Doctrina Monroe.

"Esta intervención que se está desarrollando puede convertirse en un modelo para futuros actos de fuerza contra Estados de América Latina, de conformidad con el llamado Corolario Trump y la Doctrina Monroe, consagrados en la recientemente publicada política de seguridad nacional de EEUU", dijo.

Rusia aspira al sentido común

Rusia expresó su esperanza de que prevalezca el sentido común y de que EEUU evite desencadenar un conflicto armado de gran escala en América Latina.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.

Caracas ya denunció el secuestro de dos buques petroleros privados y la desaparición forzada de sus tripulaciones por parte de fuerzas militares de EEUU en aguas internacionales.

Pese a las amenazas, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el país continuará comercializando su crudo.

EEUU mantiene desde agosto un amplio despliegue militar en el Caribe, que justifica como una operación antidrogas y Caracas considera una violación del derecho internacional.

