España prohibió el uso de su espacio aéreo a aviones de EEUU vinculados a la guerra en Irán

Según lo informado, la decisión fue comunicada desde el inicio a las fuerzas estadounidenses. De todas formas, el Ejército de Estados Unidos podrá seguir utilizando las bases para los fines previstos en el convenio bilateral, como el apoyo a sus tropas en Europa.

De acuerdo a lo publicado por el diario El País, la negativa española complica la operativa militar estadounidense, ya que obliga a modificar rutas de vuelo y carga de combustible y armamento.