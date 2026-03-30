España prohibió el uso de su espacio aéreo a aviones de EEUU vinculados a la guerra en Irán

España no permitió el uso de su espacio aéreo a aviones militares de Estados Unidos implicados en la guerra en Irán, según anunció este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles.
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La decisión incluyó también la negativa a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para cualquier operación vinculada al conflicto. “No se autoriza la utilización del espacio aéreo español ni de las bases para actuaciones relacionadas con la guerra en Irán”, sostuvo la ministra.
Sánchez se enfrenta a Trump
El gobierno de Pedro Sánchez mantuvo una postura de rechazo al conflicto, al que calificó como “profundamente ilegal e injusto”, lo que generó tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso amenazó con cortar relaciones comerciales con España.
Según lo informado, la decisión fue comunicada desde el inicio a las fuerzas estadounidenses. De todas formas, el Ejército de Estados Unidos podrá seguir utilizando las bases para los fines previstos en el convenio bilateral, como el apoyo a sus tropas en Europa.
De acuerdo a lo publicado por el diario El País, la negativa española complica la operativa militar estadounidense, ya que obliga a modificar rutas de vuelo y carga de combustible y armamento.